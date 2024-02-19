Курси валют в банках. Долар і євро подорожчали

Обмінний курс долара в банках протягом вихідних виріс приблизно на 20 копійок

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У понеділок, 19 лютого, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках порівняно з п'ятницею виріс на 19 коп. і становить 37,86 грн. Курс продажу піднявся на 21 коп. до 38,45 грн.

Мінімальний курс купівлі долара в банках становить 37,50 грн, максимальний – 38,05 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,35 грн, максимальний – 38,70 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 23 коп. і становить 40,74 грн. Курс продажу виріс на 26 коп. до 41,63 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 40,10 грн, максимальний – 41,10 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,45 грн, а максимальний – 42 грн.