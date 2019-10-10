Минфин ошибочно выпустил релиз о проигрыше дела ПриватБанка

Министерство финансов 10 октября опубликовало на сайте пресс-релиз о проигрыше дела о возврате акций ПриватБанка бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

В сообщении, которое было вскоре удалено с сайта, Минфин, Национальный банк (НБУ) и ПриватБанк информировали о том, что собираются оспорить в аппеляции решение Хозсуда Киева от 8 октября.

Речь о судебном производстве по иску Коломойского и его кипрской компании Triantal Investments, которые пытаются добиться возврата акций ПриватБанка и требуют признать недействительным договор купли-продажи банка в процессе национализации.

8 октября Хозсуд в закрытом режиме завершил рассмотрение встречного иска ПриватБанка по этому делу и назначил судебные дебаты между сторонами конфликта на 17 октября. Таким образом, решения в деле пока нет.

Подробнее о процессе читайте в материале: Приватбанк - Коломойскому? Что происходит в суде за банк: детали закрытого процесса