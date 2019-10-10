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Минфин ошибочно выпустил релиз о проигрыше дела ПриватБанка

Минфин ошибочно выпустил релиз о проигрыше дела ПриватБанка
10.10.2019, 12:51

В Минфине ошибочно объявили о подаче апелляции на решение, которого еще нет

Министерство финансов 10 октября опубликовало на сайте пресс-релиз о проигрыше дела о возврате акций ПриватБанка бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

В сообщении, которое было вскоре удалено с сайта, Минфин, Национальный банк (НБУ) и ПриватБанк информировали о том, что собираются оспорить в аппеляции решение Хозсуда Киева от 8 октября.

Речь о судебном производстве по иску Коломойского и его кипрской компании Triantal Investments, которые пытаются добиться возврата акций ПриватБанка и требуют признать недействительным договор купли-продажи банка в процессе национализации.

8 октября Хозсуд в закрытом режиме завершил рассмотрение встречного иска ПриватБанка по этому делу и назначил судебные дебаты между сторонами конфликта на 17 октября. Таким образом, решения в деле пока нет.

Подробнее о процессе читайте в материале: Приватбанк - Коломойскому? Что происходит в суде за банк: детали закрытого процесса 

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