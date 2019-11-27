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Минфин переписал ПриватБанк на Кабмин

Минфин переписал ПриватБанк на Кабмин
27.11.2019, 16:01

Государство в лице правительства стало владельцем 100% акций ПриватБанка

Министерство финансов Украины передало 100% акций ПриватБанка Кабинету министров.

Как сообщает Finbalance, по данным НБУ, на 25 сентября 2019 года владельцем 100% акций ПриватБанка было указано "государство в лице Кабинета министров", тогда как на 1 января 2019 года - "государство в лице Министерства финансов".

Кабмин также является владельцем 100% акций Ощадбанка и Укрэксимбанка. Также Минфину принадлежат 94,94% акций Укргазбанка (остальные 5,06% - у миноритариев).

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ПриватБанк игорь коломойский
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