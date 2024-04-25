monobank обновил ресторанное приложение Expirenza: что туда вошло
Онлайн-банкинг monobank, который в начале апреля обновил дизайн, начал тестировать Expirenza 2.0 – мобильное приложение для тех, кто любит ходить в кафе, бары и рестораны. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
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Это обновление сервиса, благодаря которому можно просмотреть меню более 1700 заведений по всей Украине, оплатить счет с чаевыми/боевыми и оставляли отзыв в кафе и ресторанах по QR-коду.
Expirenza 2.0 содержит подборки с советами, в какое заведение пойти и что там попробовать, – так называемые "Їжлисти". Они есть от рестораторов и шефов. Также подборки могут создать пользователи и поделиться ими с друзьями и другими пользователями приложения.
Еще одна новая функция – "Частування" - позволяет угощать других.
"Вы приобретаете человеку что-нибудь вкусненькое в заведении с помощью Expirenza, а он приходит и пробует ваше угощение в удобное для себя время", – объяснил Гороховский.
- В сентябре 2021 года банкинг monobank купил сервис Expirenza – тогда еще платформу исключительно по меню и отзывам для так называемой индустрии гостеприимства. Бренд Expirenza интегрировался в экосистему monobank и получил название Expirenza by mono.
- В сентябре 2023 года monobank купил сервис по бронированию столиков TakeUsEat.
- В феврале 2024 года monobank запустил сбор донатов на ВСУ через кафе и рестораны, а в марте расширил сервис сбора донатов "Банка".