monobank оновив ресторанний застосунок Expirenza: що туди увійшло

У мобільному застосунку для клієнтів кафе, барів і ресторанів з'явилися функції "Їжлисти" та "Частування"

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Онлайн-банкінг monobank, який на початку квітня оновив дизайн, почав тестувати Expirenza 2.0 – мобільний застосунок для тих, хто любить ходити у кафе, бари та ресторани. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

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Це оновлення сервісу, завдяки якому можна переглянути меню у понад 1700 закладів по всій Україні, оплатити рахунок з чайовими/бойовими та залишали відгук у кафе та ресторанах за QR-кодом.

Expirenza 2.0 містить добірки з порадами, в який заклад піти та що там спробувати, – так звані "Їжлисти". Вони є від рестораторів та шефів. Також свої добірки можуть створити користувачі та поділитися ними з друзями та іншими користувачами застосунку.

Ще одна нова функція – "Частування" – дає змогу пригощати інших.

"Ви купуєте людині щось смачненьке у закладі за допомогою Expirenza, а вона приходить і куштує ваше частування в зручний для себе час", – пояснив Гороховський.