monobank оновив ресторанний застосунок Expirenza: що туди увійшло
Онлайн-банкінг monobank, який на початку квітня оновив дизайн, почав тестувати Expirenza 2.0 – мобільний застосунок для тих, хто любить ходити у кафе, бари та ресторани. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
Це оновлення сервісу, завдяки якому можна переглянути меню у понад 1700 закладів по всій Україні, оплатити рахунок з чайовими/бойовими та залишали відгук у кафе та ресторанах за QR-кодом.
Expirenza 2.0 містить добірки з порадами, в який заклад піти та що там спробувати, – так звані "Їжлисти". Вони є від рестораторів та шефів. Також свої добірки можуть створити користувачі та поділитися ними з друзями та іншими користувачами застосунку.
Ще одна нова функція – "Частування" – дає змогу пригощати інших.
"Ви купуєте людині щось смачненьке у закладі за допомогою Expirenza, а вона приходить і куштує ваше частування в зручний для себе час", – пояснив Гороховський.
- У вересні 2021 року банкінг monobank купив сервіс Expirenza – тоді ще платформу виключно з меню та відгуками для так званої індустрії гостинності. Бренд Expirenza інтегрувався в екосистему monobank та отримав назву Expirenza by mono.
- У вересні 2023 року monobank купив сервіс для бронювання столиків TakeUsEat.
- У лютому 2024-го monobank запустив збір донатів на ЗСУ через кафе та ресторани, а в березні розширив сервіс збору донатів "Банка".