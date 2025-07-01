Национальный банк в 2026 году отдаст в госбюджет 151 млрд грн: новый рекорд

Сумма перечислений НБУ в государственный бюджет в следующем году увеличится вдвое

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Национальный банк в 2026 году переведет в государственный бюджет рекордную сумму прибыли – 151,33 млрд гривен. Об этом говорится в Бюджетной декларации на 2026–2028 годы.

Для сравнения: в 2024 году сумма перечислений НБУ в государственный бюджет Украины составила 38,6 млрд грн, а в 2025 году – 84,2 млрд грн.

"Согласно информации, предоставленной Национальным банком, прогнозируется увеличение в 2026 году суммы прибыли, которую Национальный банк переводит в государственный бюджет, до 151 331 млн гривень (на 87 431 млн гривен больше, чем показатель, утвержденный в государственном бюджете 2025 года)", – говорится в документе.

В дальнейшем сумма будет постепенно уменьшаться: в 2027 году – до 62,98 млрд грн, а в 2028 году – до 54,02 млрд грн.