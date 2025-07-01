Национальный банк в 2026 году отдаст в госбюджет 151 млрд грн: новый рекорд
Национальный банк в 2026 году переведет в государственный бюджет рекордную сумму прибыли – 151,33 млрд гривен. Об этом говорится в Бюджетной декларации на 2026–2028 годы.
Для сравнения: в 2024 году сумма перечислений НБУ в государственный бюджет Украины составила 38,6 млрд грн, а в 2025 году – 84,2 млрд грн.
"Согласно информации, предоставленной Национальным банком, прогнозируется увеличение в 2026 году суммы прибыли, которую Национальный банк переводит в государственный бюджет, до 151 331 млн гривень (на 87 431 млн гривен больше, чем показатель, утвержденный в государственном бюджете 2025 года)", – говорится в документе.
В дальнейшем сумма будет постепенно уменьшаться: в 2027 году – до 62,98 млрд грн, а в 2028 году – до 54,02 млрд грн.
- Украине необходимо в ближайшее время пересмотреть государственный бюджет на 2025 год, поскольку запланированных расходов на нужды обороны не хватает до конца года.
- Ситуация с финансированием Украины в 2026 году будет еще сложнее.