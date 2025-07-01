Нацбанк у 2026-му віддасть до держбюджету 151 млрд грн: новий рекорд

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Національний банк у 2026 році віддасть до державного бюджету рекордну суму – 151,33 млрд грн прибутку. Про це йдеться у Бюджетній декларації на 2026–2028 роки.

Для порівняння: у 2024 році сума перерахувань НБУ до державного бюджету України становила 38,6 млрд грн, у 2025-му – 84,2 млрд грн.

"Відповідно до інформації, наданої Національним банком, прогнозується збільшення у 2026 році сум прибутку, який Національний банк перераховує до державного бюджету, до 151 331 млн гривень (на 87 431 млн гривень більше від показника, затвердженого в державному бюджеті 2025 року)", – сказано в документі.

Надалі суму поступово зменшуватимуть: у 2027 році – до 62,98 млрд грн, а у 2028-му – до 54,02 млрд грн.