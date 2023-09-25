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НБУ будет снижать учетную ставку медленно: прогноз на конец года

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2023, 12:42
НБУ будет снижать учетную ставку медленно: прогноз на конец года - Фото
Фото: НБУ / Flickr

Национальный банк не планирует резкого снижения учетной ставки, несмотря на замедление инфляции ниже 9%. Об этом свидетельствуют итоги дискуссии членов комитета по монетарной политике, которую регулятор опубликовал в понедельник.

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Потребительская инфляция в августе замедлялась быстрее, чем ожидалось (8,6% в августе в годовом выражении), а показатель базовой инфляции был близок к прогнозу НБУ (10% в августе в годовом выражении).

НБУ на этом фоне снизил учетную ставку с 22% до 20%, такой шаг поддержали девять из одиннадцати членов комитета по монетарной политике. Только два топменеджера НБУ предлагали снизить ее сильнее – до 19%.

В Нацбанке осторожно снижают учетную ставку, потому что боятся угроз для реализации смягчения валютных ограничений.

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Пока большинство членов комитета ожидают снижения учетной ставки до 18% на конец года, еще несколько видят пространство для снижения до 16-17%.

Учетная ставка – это ключевой показатель стоимости денег в стране, от которого зависят процентные ставки для кредитов и депозитов.

Андрей Водяный
НБУучетная ставкаинфляция
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