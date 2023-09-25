НБУ будет снижать учетную ставку медленно: прогноз на конец года
Национальный банк не планирует резкого снижения учетной ставки, несмотря на замедление инфляции ниже 9%. Об этом свидетельствуют итоги дискуссии членов комитета по монетарной политике, которую регулятор опубликовал в понедельник.
Потребительская инфляция в августе замедлялась быстрее, чем ожидалось (8,6% в августе в годовом выражении), а показатель базовой инфляции был близок к прогнозу НБУ (10% в августе в годовом выражении).
НБУ на этом фоне снизил учетную ставку с 22% до 20%, такой шаг поддержали девять из одиннадцати членов комитета по монетарной политике. Только два топменеджера НБУ предлагали снизить ее сильнее – до 19%.
В Нацбанке осторожно снижают учетную ставку, потому что боятся угроз для реализации смягчения валютных ограничений.
Пока большинство членов комитета ожидают снижения учетной ставки до 18% на конец года, еще несколько видят пространство для снижения до 16-17%.
Учетная ставка – это ключевой показатель стоимости денег в стране, от которого зависят процентные ставки для кредитов и депозитов.
- В начале полномасштабной войны учетная ставка в Украине резко поднялась до 25%. На таком уровне она держалась более года, прежде чем в июле 2023 года НБУ начал цикл понижения. Сначала его снизили до 22%, а затем до 20%.
- Учетная ставка – ключевой показатель стоимости денег в стране, от которого зависят процентные ставки для кредитов и депозитов. В августе, вскоре после первого снижения ставки, в Украине впервые за год начали уменьшаться проценты по гривневым депозитам.
- 14 сентября НБУ предупредил, что потенциал быстрого замедления инфляции почти исчерпан.
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