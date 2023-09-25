НБУ знижуватиме облікову ставку повільно: прогноз на кінець року

Національний банк не планує різкого зниження облікової ставки, попри сповільнення інфляції нижче 9%. Про це свідчать підсумки дискусії членів комітету з монетарної політики, яку регулятор опублікував у понеділок.

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Споживча інфляція у серпні сповільнювалася швидше, ніж очікувалося (8,6% у серпні в річному вираженні), а показник базової інфляції був близьким до прогнозу НБУ (10% у серпні в річному вираженні).

НБУ на цьому тлі знизило облікову ставку з 22% до 20%, такий крок підтримали дев'ять з одинадцяти членів комітету з монетарної політики. Тільки двоє топменеджерів НБУ пропонували знизити її сильніше – до 19%.

У Нацбанку обережно знижують облікову ставку, бо бояться загроз для реалізації пом’якшення валютних обмежень.

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Поки що більшість членів комітету очікують зниження облікової ставки до 18% на кінець року, ще кілька бачать простір для зниження до 16-17%.

На початку повномасштабної війни облікову ставку в Україні різко підняли до 25%. На такому рівні вона трималась понад рік, перш ніж в липні 2023 року НБУ розпочав цикл зниження. Спочатку її знизили до 22%, а потім до 20%.

Облікова ставка – це ключовий показник вартості грошей у країні, від якого залежать відсоткові ставки для кредитів та депозитів. У серпні, незабаром після першого зниження ставки, в Україні вперше за рік почали зменшуватися відсотки за гривневими депозитами.