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Николаю Лагуну вручили новое подозрение. В чем обвиняют экс-владельца Дельта Банка

31.08.2020, 15:59
Николаю Лагуну вручили новое подозрение. В чем обвиняют экс-владельца Дельта Банка - Фото
Николай Лагун (фото - пресс-служба Дельта Банка)

Бывшему владельцу ПАО "Дельта Банк" сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс–служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в феврале 2015 года на банковский счет бывшего владельца Дельта Банка поступило более 153 млн грн. По информации Генпрокуратуры, эти средства он получил в качестве оплаты за покупку именных акций банка от юридического лица–нерезидента.

Согласно законодательству, бывший владелец банка должен был оплатить налог на доход физических лиц и военный сбор. Следствие заявляет, что он уклонился от уплаты налогов в размере 33 млн грн.

В прокуратуре сообщили, что сейчас подозреваемому выбирают меру пресечения. Ему вменяют "уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах" (ч.3 ст. 212 УК Украины).

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Александр Мясищев
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