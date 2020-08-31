Николаю Лагуну вручили новое подозрение. В чем обвиняют экс-владельца Дельта Банка
Бывшему владельцу ПАО "Дельта Банк" сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс–служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, в феврале 2015 года на банковский счет бывшего владельца Дельта Банка поступило более 153 млн грн. По информации Генпрокуратуры, эти средства он получил в качестве оплаты за покупку именных акций банка от юридического лица–нерезидента.
Согласно законодательству, бывший владелец банка должен был оплатить налог на доход физических лиц и военный сбор. Следствие заявляет, что он уклонился от уплаты налогов в размере 33 млн грн.
В прокуратуре сообщили, что сейчас подозреваемому выбирают меру пресечения. Ему вменяют "уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах" (ч.3 ст. 212 УК Украины).
- В 2015 году крупнейшими акционерами Дельта Банка были Николай Лагун (70,61% акций) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).
- В октябре 2015 года у Дельта Банка отозвали банковскую лицензию и начали процедуру ликвидации, а в апреле 2016 года Фонд гарантирования вкладов объявил о непосредственной продаже имущества банка. По данным ФГВФЛ, за 2012–2013 года из банка вывели порядка 4,5 млрд грн.
- 18 июля 2019 года Фонд гарантирования вкладов подал иск против Лагуна, его имущество было арестовано.
- В июне ФГВФЛ анонсировал заключительную серию аукционов по продаже имущества Дельта Банка. Пул активов оценили в 64 млрд грн. 31 августа 2020 года ФГВФЛ продал пул активов банка за 46,1 млн грн.
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