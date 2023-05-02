Один из крупнейших банков мира планирует сокращение персонала

Американский банковский холдинг Morgan Stanley к концу июня планирует уволить около 3000 сотрудников, что составляет около 5% персонала, сообщает Вloomberg со ссылкой на источники.

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Банк опасается новой рецессии в экономике, поэтому пытается сокращать расходы. Доходы Morgan Stanley от основных направлений его бизнеса падают.

Прежде всего увольнения коснутся сотрудников банковской и трейдинговой группы Morgan Stanley, сообщил один из источников Bloomberg. Всего в Morgan Stanley работает около 82 000 человек. Официально говорить об увольнении банк отказывается.

В декабре прошлого года Morgan Stanley уже сократил 1600 рабочих мест, или 2% персонала.

Справка. Банк Morgan Stanley был основан в 1935 году. Одно из основных направлений деятельности – доверительное управление активами. Финансовая корпорация действует на территории более 40 стран. Входит в число крупнейших банков в мире.

1 мая в США закрыли третий крупный банк через два месяца – First Republic. Все депозиты обанкротившегося банка FDIC собирается передать JPMorgan Chase Bank. First Republic входил в двадцатку крупнейших банков США.

Крах First Republic стал крупнейшим со времен финансового кризиса 2008 года – до последнего времени это место занимал Silicon Valley Bank, обанкротившийся в начале марта. Его активы составляли $209 млрд.

Кроме Silicon Valley, за последние месяцы закрыли Signature Bank с активами $110 млрд.

Перед ними сам закрылся Silvergate Bank, специализировавшийся на обслуживании криптовалютного рынка.

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Віра Касіян

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