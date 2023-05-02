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Один из крупнейших банков мира планирует сокращение персонала

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2023, 16:36
Один из крупнейших банков мира планирует сокращение персонала - Фото
Morgan Stanley (фото: EPA)

Американский банковский холдинг Morgan Stanley к концу июня планирует уволить около 3000 сотрудников, что составляет около 5% персонала, сообщает Вloomberg со ссылкой на источники.

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Банк опасается новой рецессии в экономике, поэтому пытается сокращать расходы. Доходы Morgan Stanley от основных направлений его бизнеса падают.

Прежде всего увольнения коснутся сотрудников банковской и трейдинговой группы Morgan Stanley, сообщил один из источников Bloomberg. Всего в Morgan Stanley работает около 82 000 человек. Официально говорить об увольнении банк отказывается.

В декабре прошлого года Morgan Stanley уже сократил 1600 рабочих мест, или 2% персонала.

Справка. Банк Morgan Stanley был основан в 1935 году. Одно из основных направлений деятельности – доверительное управление активами. Финансовая корпорация действует на территории более 40 стран. Входит в число крупнейших банков в мире.

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