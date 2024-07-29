Один из крупнейших ТРЦ в Днепре выставили на продажу за 430 млн грн

ПриватБанк продаст ТРЦ "Приозерный" в Днепре, на который претендовала связанная с Коломойской компания

ТРЦ Приозерный в Днепре (Фото: ПриватБанк)

ПриватБанк выставил на продажу за 430 млн грн один ТРЦ Приозерный в Днепре, который в апреле 2024 года отсудили у связанной с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым компании "Миссия-1". Аукцион состоится на площадке OpenMarket 28 августа.

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Шестиэтажный торговый центр с подземным паркингом на ул. Майдан Озерный (Боброва) построили в 2009 году, он третий по площади в Днепре – более 32 000 кв. м.

"Ритейл не банковское дело, поэтому сегодня мы предлагаем на открытых торгах очень интересный объект, который может стать одним из лидеров на рынке торгово-развлекательных услуг", — указала Елена Евтушенко, руководитель направления управления недвижимостью ПриватБанка.

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ПриватБанк стал владельцем ТРЦ "Приозерный" в 2016 году в счет погашения кредитной задолженности. На тот момент его стоимость составила более 778 млн грн.

Спустя почти пять лет ООО "Миссия-1" решило обжаловать право собственности госбанка и вернуть ТЦ в свою собственность.

В июне 2023 года Хозяйственный суд Днепропетровской области отказал ООО "Миссия-1" в признании противоправным и отмене решения о государственной регистрации и прекращении права собственности ПриватБанка на ТРЦ "Приозерный".

В январе 2024 года законность права собственности на ТРЦ "Приозерный" ПриватБанк отстоял в Центральном апелляционном хозяйственном суде Днепра, а в апреле – в Верховном суде.