Один з найбільших ТРЦ у Дніпрі виставили на продаж за 430 млн грн

ПриватБанк продасть ТРЦ "Приозерний" у Дніпрі, на який претендувала пов'язана з Коломойським компанія

ТРЦ Приозерний у Дніпрі (Фото: ПриватБанк)

ПриватБанк виставив на продаж за 430 млн грн один ТРЦ "Приозерний у Дніпрі, який у квітні 2024 року відсудили у пов’язаної з Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим компанії "Місія-1". Аукціон відбудеться на майданчику OpenMarket 28 серпня.

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Шестиповерховий торговельний центр із підземним паркінгом на вул. Майдан Озерний (Боброва) побудували у 2009 році, він третій за площею в Дніпрі – понад 32 000 кв. м.

"Ритейл не є банківською справою, тому сьогодні ми пропонуємо на відкритих торгах дуже цікавий об’єкт, який може стати одним з лідерів на ринку торговельно-розважальних послуг", – зазначила Олена Євтушенко, керівниця напрямку управління нерухомістю ПриватБанку.

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ПриватБанк став власником ТРЦ "Приозерний" у 2016 році у рахунок погашення кредитної заборгованості. На той момент його вартість становила понад 778 млн грн.

Майже через п’ять років ТОВ "Місія-1" вирішило оскаржити право власності держбанку та повернути ТЦ у свою власність.

У червні 2023 року Господарський суд Дніпропетровської області відмовив ТОВ "Місія-1" у визнанні протиправним і скасуванні рішення про державну реєстрацію та припинення права власності ПриватБанку на ТРЦ "Приозерний".

У січні 2024 року законність права власності на ТРЦ "Приозерний" ПриватБанк відстояв у Центральному апеляційному господарському суді Дніпра, а у квітні – у Верховному суді.