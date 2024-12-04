После трех неудачных попыток. ПриватБанк сделал скидку на один из крупнейших ТРЦ в Днепре

ТЦ ''Приозерный'' в Днепре (Фото - ПриватБанк)

Государственный ПриватБанк выставил на продажу через систему электронных торгов OpenMarket ТЦ "Приозерный" – один из крупнейших в Днепре, говорится в сообщении банка.

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Стартовая цена лота после трех неудачных попыток продажи уменьшилась на 141 млн грн и составляет 289,3 млн грн. Аукцион пройдет 20 декабря.

Построенный в 2009 году "Приозерный" является третьим по площади торговым центром в Днепре (более 32 000 кв. м) и имеет шесть наземных этажей, а также подземный, где расположен паркинг и может быть обустроено укрытие для воздушной тревоги.

ТЦ находится в центре города рядом с Центральным рынком и вокзалами. Также "Приозерный" на сегодняшний день единственный торговый центр города, который имеет как торговые площади, офисные и складские помещения, так и развлекательную и спортивную зоны с бассейнами и спа.

ПриватБанк стал собственником ТЦ "Приозерный" в 2016 году в счет погашения кредитной задолженности. На тот момент его стоимость составила более 778 млн грн.

Спустя почти пять лет ООО "Миссия-1" решило обжаловать право собственности госбанка и вернуть ТЦ в свою собственность.

В июне 2023 года Хозяйственный суд Днепропетровской области отказал ООО "Миссия-1" в признании противоправным и отмене решения о государственной регистрации и прекращении права собственности ПриватБанка на ТЦ "Приозерный".

В январе 2024 года законность права собственности на ТЦ "Приозерный" ПриватБанк отстоял в Центральном апелляционном хозяйственном суде Днепра, а в апреле – в Верховном суде.