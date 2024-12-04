Після трьох невдалих спроб. ПриватБанк продає зі знижкою один з найбільших ТРЦ у Дніпрі

ТЦ ''Приозерний'' у Дніпрі (Фото - ПриватБанк)

Державний ПриватБанк виставив на продаж через систему електронних торгів OpenMarket ТЦ "Приозерний" – один з найбільших у Дніпрі, йдеться у повідомленні банку.

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Стартова ціна лота після трьох невдалих спроб продажу зменшилася на 141 млн грн і становить 289,3 млн грн. Аукціон відбудеться 20 грудня.

Збудований у 2009 році "Приозерний" є третім за площею торговельним центром у Дніпрі (понад 32 000 кв. м) та має шість наземних поверхів, а також підземний, де розташовано паркінг і може бути облаштовано укриття для перебування під час повітряної тривоги.

ТЦ розташований у центрі міста поруч із Центральним ринком і вокзалами. Також "Приозерний" на сьогодні єдиний торговельний центр міста, що має водночас як торгові площі, офісні та складські приміщення, так і розважальну й спортивну зони з басейнами та спа.

ПриватБанк став власником ТЦ "Приозерний" у 2016 році у рахунок погашення кредитної заборгованості. На той момент його вартість становила понад 778 млн грн.

Майже через п’ять років ТОВ "Місія-1" вирішило оскаржити право власності держбанку та повернути ТЦ у свою власність.

У червні 2023 року Господарський суд Дніпропетровської області відмовив ТОВ "Місія-1" у визнанні протиправним і скасуванні рішення про державну реєстрацію та припинення права власності ПриватБанку на ТЦ "Приозерний".

У січні 2024 року законність права власності на ТРЦ "Приозерний" ПриватБанк відстояв у Центральному апеляційному господарському суді Дніпра, а у квітні – у Верховному суді.