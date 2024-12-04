Після трьох невдалих спроб. ПриватБанк продає зі знижкою один з найбільших ТРЦ у Дніпрі
Державний ПриватБанк виставив на продаж через систему електронних торгів OpenMarket ТЦ "Приозерний" – один з найбільших у Дніпрі, йдеться у повідомленні банку.
Стартова ціна лота після трьох невдалих спроб продажу зменшилася на 141 млн грн і становить 289,3 млн грн. Аукціон відбудеться 20 грудня.
Збудований у 2009 році "Приозерний" є третім за площею торговельним центром у Дніпрі (понад 32 000 кв. м) та має шість наземних поверхів, а також підземний, де розташовано паркінг і може бути облаштовано укриття для перебування під час повітряної тривоги.
ТЦ розташований у центрі міста поруч із Центральним ринком і вокзалами. Також "Приозерний" на сьогодні єдиний торговельний центр міста, що має водночас як торгові площі, офісні та складські приміщення, так і розважальну й спортивну зони з басейнами та спа.
ПриватБанк став власником ТЦ "Приозерний" у 2016 році у рахунок погашення кредитної заборгованості. На той момент його вартість становила понад 778 млн грн.
Майже через п’ять років ТОВ "Місія-1" вирішило оскаржити право власності держбанку та повернути ТЦ у свою власність.
У червні 2023 року Господарський суд Дніпропетровської області відмовив ТОВ "Місія-1" у визнанні протиправним і скасуванні рішення про державну реєстрацію та припинення права власності ПриватБанку на ТЦ "Приозерний".
У січні 2024 року законність права власності на ТРЦ "Приозерний" ПриватБанк відстояв у Центральному апеляційному господарському суді Дніпра, а у квітні – у Верховному суді.
- 29 липня 2024 року "Приозерний" вперше виставили на продаж за 430 млн грн. Вдруге його хотіли продати за цією ж ціною 30 вересня і знову невдало. Втретє аукціон призначили на листопад за зниженою ціною за 352,7 млн грн. Торги також виявилися провальними.