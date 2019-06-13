ПриватБанк может подать новые иски к экс-владельцам заграницей

ПриватБанк не исключает подачу новых исков к экс-акционерам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в иностранные суды. Об этом он рассказал агентству Интерфакс-Украина глава правления барка Петр Крумханзл.

"Мы ведем дела в судах сразу в нескольких юрисдикциях параллельно… Я не могу исключать, что мы будем расширять эту деятельность и на другие юрисдикции в будущем, но в настоящее время еще рано говорить об этом", - сказал он.

Крумханзл отмечает, что ведение дел в судах в иностранных юрисдикциях требует большой подготовки и объема работы, поэтому в банке было создано специальное подразделение финансовых расследований - Forensic Investigation Unit.

"Таким образом, мы сейчас убеждены, что у нас достаточно сильная не только команда юридической поддержки, а также очень сильная команда, которая занимается "форензик" работой, т.е. работой с информацией", - добавил банкир.

На данный момент ПриватБанк судится с бывшими владельцами в Украине, Англии, США и на Кипре.

В апреле украинские суды вынесли ряд решений по национализации ПриватБанка в пользу Игоря Коломойского. 18 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию и решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский районный суд Киева 20 апреля принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

Правительство, НБУ и ПриватБанк подали аппеляции на эти решения.

21 мая ПриватБанк подал иск к Коломойскому и Боголюбову в Канцелярский суд штата Делавэр (США). Банк обвинил их в масштабном отмывании денег, на которые были куплены активы в США.