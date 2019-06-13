Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.06.2019, 15:24

ПриватБанк может подать новые иски к экс-владельцам заграницей

ПриватБанк может подать новые иски к экс-владельцам заграницей

Глава ПриватБанка не исключил появления новых исков против Коломойского-Боголюбова

ПриватБанк не исключает подачу новых исков к экс-акционерам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в иностранные суды. Об этом он рассказал агентству Интерфакс-Украина глава правления барка Петр Крумханзл.

"Мы ведем дела в судах сразу в нескольких юрисдикциях параллельно… Я не могу исключать, что мы будем расширять эту деятельность и на другие юрисдикции в будущем, но в настоящее время еще рано говорить об этом", - сказал он.

Крумханзл отмечает, что ведение дел в судах в иностранных юрисдикциях требует большой подготовки и объема работы, поэтому в банке было создано специальное подразделение финансовых расследований - Forensic Investigation Unit.

"Таким образом, мы сейчас убеждены, что у нас достаточно сильная не только команда юридической поддержки, а также очень сильная команда, которая занимается "форензик" работой, т.е. работой с информацией", - добавил банкир.

На данный момент ПриватБанк судится с бывшими владельцами в Украине, Англии, США и на Кипре.

В апреле украинские суды вынесли ряд решений по национализации ПриватБанка в пользу Игоря Коломойского. 18 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию и решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский районный суд Киева 20 апреля принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

ПравительствоНБУ и ПриватБанк подали аппеляции на эти решения.

21 мая ПриватБанк подал иск к Коломойскому и Боголюбову в Канцелярский суд штата Делавэр (США). Банк обвинил их в масштабном отмывании денег, на которые были куплены активы в США.

Отправить:
Распечатать:
Теги: ПриватБанк, игорь коломойский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 