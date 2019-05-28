Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.05.2019, 12:36

ПриватБанк обжаловал два решения суда по искам Коломойского

ПриватБанк обжаловал два решения суда по искам Коломойского

Банк подал апелляции на решения Окружного админсуда, принятые в апреле

ПриватБанк подал апелляцию на решение Окружного админсуда Киева от 18 апреля, которым он удовлетворил иск бывшего собственника Игоря Коломойского и отменил решения о выводе неплатежеспособного банка с рынка с участием государства. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Также банк обжаловал отмену судом решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

В Привате напоминают, что эти судебные решения не вступили в силу и пока что не имеют никаких правовых последствий.

В Украине активизировались суды по национализации ПриватБанка. По трем ключевым искам в судах первой инстанции одержал победу Коломойский. 18 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию и решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский районный суд Киева 20 апреля принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

Кабмин обжаловал решение суда об отмене национализации.

Коломойский намерен снова стать совладельцем ПриватБанка, вернув себе 24% акций. Ранее он заявлял, что ему нужен не банк, а компенсация от государства в $2 млрд.

Отправить:
Распечатать:
Теги: дело приватбанка, национализации приватбанка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 