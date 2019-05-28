ПриватБанк обжаловал два решения суда по искам Коломойского

ПриватБанк подал апелляцию на решение Окружного админсуда Киева от 18 апреля, которым он удовлетворил иск бывшего собственника Игоря Коломойского и отменил решения о выводе неплатежеспособного банка с рынка с участием государства. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Также банк обжаловал отмену судом решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

В Привате напоминают, что эти судебные решения не вступили в силу и пока что не имеют никаких правовых последствий.

В Украине активизировались суды по национализации ПриватБанка. По трем ключевым искам в судах первой инстанции одержал победу Коломойский. 18 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию и решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский районный суд Киева 20 апреля принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

Кабмин обжаловал решение суда об отмене национализации.

Коломойский намерен снова стать совладельцем ПриватБанка, вернув себе 24% акций. Ранее он заявлял, что ему нужен не банк, а компенсация от государства в $2 млрд.