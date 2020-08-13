ПриватБанк просит НАБУ разобраться с назначением судьи Вовка на дело Суркисов
ПриватБанк обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с заявлением о противоправном назначении судьи Печерского районного суда Сергея Вовка на дело по иску к банку оффшорных компаний братьев Суркисов. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы банка.
Судья Вовк принял к рассмотрению заявление истцов с нарушением требований законодательства и злоупотребляя служебным положением, говорится в обращении.
"В действиях судьи Печерского районного суда Киева Вовка усматриваются признаки уголовных преступлений: злоупотребление властью и вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда", - цитирует агентство текс обращения.
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ПриватБанк 10 августа обратился в Печерский суд с заявлением об отстранении судьи Вовка от рассмотрения дела №757/7499/17 по иску оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты.
Речь идет о депозитах, размещенных в 2012-2014 годах на счетах кипрского отделения ПриватБанка.
Отстранение судьи Вовка от дела будет рассмотрено другим судьей Печерского суда 14 августа, говорится в сообщении.
- 5 апреля Апелляционный суд Киева вынес решение, согласно которому ПриватБанк обязан обслуживать депозиты шести офшорных компаний братьев Суркисов, несмотря на то, что эти деньги ($250 млн) были конвертированы в капитал банка при национализации.
- Основанием для конвертации было признание Нацбанком Суркисов инсайдерами Привата - то есть, связанными с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым лицами.
- Суркисы оспаривают эту связанность в Верховном Суде.
- В Минюсте заявили, что оснований для взыскания с банка $250 млн нет.
- 5 мая в ПриватБанке сообщили, что Госисполнитель потребовал от банка 7 млрд грн ($250 млн) для Суркисов. В Минюсте настаивают: взыскания денег не будет, потому что это фактически невозможно.
- В конце мая в ПриватБанке заявили, что дело о взыскании открыто по поддельным документам.
- 16 июня братья Суркисы проиграли ПриватБанку ключевой суд. Почему волноваться стоит Коломойскому.
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