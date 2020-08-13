ПриватБанк просит НАБУ разобраться с назначением судьи Вовка на дело Суркисов

ПриватБанк обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с заявлением о противоправном назначении судьи Печерского районного суда Сергея Вовка на дело по иску к банку оффшорных компаний братьев Суркисов. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы банка.

Судья Вовк принял к рассмотрению заявление истцов с нарушением требований законодательства и злоупотребляя служебным положением, говорится в обращении.

"В действиях судьи Печерского районного суда Киева Вовка усматриваются признаки уголовных преступлений: злоупотребление властью и вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда", - цитирует агентство текс обращения.

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ПриватБанк 10 августа обратился в Печерский суд с заявлением об отстранении судьи Вовка от рассмотрения дела №757/7499/17 по иску оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты.

Речь идет о депозитах, размещенных в 2012-2014 годах на счетах кипрского отделения ПриватБанка.

Отстранение судьи Вовка от дела будет рассмотрено другим судьей Печерского суда 14 августа, говорится в сообщении.

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Роман Брыль

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