Реакция финрынков на решение о ПриватБанке - временная: совет НБУ

Решение Окружного админсуда Киева по ПриватБанку не будет иметь существенного влияния ни на состояние экономики, ни на работу банковской системы, а нынешняя реакция финрынков является временной. Об этом написал в Facebook глава совета Нацбанка Богдан Данилишин.

"В дальнейшем обязательно будет апелляционное рассмотрение, которое может растянуться на ряд лет", - отмечает Данилишин.

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Также он утверждает, что судебное разбирательство не касается вкладчиков банка, а только нынешних владельцев и бывших акционеров.

"Как показал вчерашний день, за событиями вокруг Приватбанка наблюдает не только МВФ, а весь мир. Нам очень важно не только обеспечить стабильность системы, но и не растерять доверие наших кредиторов, вместе с которыми мы достигли финансовой стабильности. Уверен, что слаженные действия НБУ, правительства и СНБО уберегут украинцев от ненужных потерь и финансовых потрясений", - написал глава совета НБУ.

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Ранее сегодня сообщалось, что еврооблигации Украины упали на 0,6-1,4% на новостях о ренационализации Приватбанка и санкциях России.

Также в НБУ заявили, что не могут прогнозировать, как история с ПриватБанком повлияет на курс, но колебания уже ощутимы.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка и недействительным договор купли-продажи государством акций банка.

Позже он принял еще одно решение, которое касается перечня связанных с ПриватБанком физических и юридических лиц.