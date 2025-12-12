Россия пытается сорвать репарационный кредит: подала иск против Euroclear

Фото: EPA

Центральный банк России в пятницу объявил, что подает иск против бельгийского депозитария Euroclear в арбитражный суд Москвы.

Пресс-служба российского центробанка сообщила, что иск связан с невозможностью использования "денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Банку России", а также с репарационным кредитом – механизмом использования российских активов в пользу Украины, который рассматривает Европейская комиссия.

Российский центробанк потребует от суда взыскать с Euroclear "нанесенный ущерб". Его сумма не сообщается.

Euroclear хранит в России около 16 миллиардов евро клиентских активов, что могут быть конфискованы по решению суда.

Предложения Европейской комиссии по российским активам предусматривают, что ни одно судебное, арбитражное или административное решение, полученное Россией или связанными с ней лицами, не будет признано, введено в действие или выполнено в ЕС.

Саммит Евросоюза рассмотрит предложения ЕК на саммите 18-19 декабря.