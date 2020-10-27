Совет НБУ заявил о заказных материалах в СМИ, подрывающих независимость Нацбанка

Совет Национального банка Украины распространил заявление, в котором утверждает о заказном характере ряда публикаций в СМИ, цель которых – разбалансировать работу Совета и поставить под сомнение независимость политики НБУ. Текст заявления опубликован на сайте Нацбанка.

"Совет Национального банка отмечает заказной характер публикаций, которые координируются из единого центра и ставят перед собой цель разбалансировать работу Совета НБУ и усилить давление на независимость и беспристрастность политики Национального банка", – говорится в заявлении.

Совет НБУ "решительно опровергает какие-либо намеки о посягательстве на независимость Национального банка и подчеркивает, что Совет НБУ, как и Правление, являются неотъемлемыми составляющими Национального банка, задачи и полномочия которого определены Конституцией и Законами Украины".

В своем заявлении Совет призвал придерживаться требований законодательства и воздержаться от деструктивных и политически мотивированных комментариев в адрес как Совета Нацбанка, так и НБУ в целом.

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Роман Брыль

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