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Совет НБУ заявил о заказных материалах в СМИ, подрывающих независимость Нацбанка

27.10.2020, 18:18
Совет НБУ заявил о заказных материалах в СМИ, подрывающих независимость Нацбанка - Фото
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ

Совет Национального банка Украины распространил заявление, в котором утверждает о заказном характере ряда публикаций в СМИ, цель которых – разбалансировать работу Совета и поставить под сомнение независимость политики НБУ. Текст заявления опубликован на сайте Нацбанка. 

"Совет Национального банка отмечает заказной характер публикаций, которые координируются из единого центра и ставят перед собой цель разбалансировать работу Совета НБУ и усилить давление на независимость и беспристрастность политики Национального банка", – говорится в заявлении.   

Совет НБУ "решительно опровергает какие-либо намеки о посягательстве на независимость Национального банка и подчеркивает, что Совет НБУ, как и Правление, являются неотъемлемыми составляющими Национального банка, задачи и полномочия которого определены Конституцией и Законами Украины".  

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В своем заявлении Совет призвал придерживаться требований законодательства и воздержаться от деструктивных и политически мотивированных комментариев в адрес как Совета Нацбанка, так и НБУ в целом.

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Роман Брыль
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