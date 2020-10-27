Совет НБУ заявил о заказных материалах в СМИ, подрывающих независимость Нацбанка
Совет Национального банка Украины распространил заявление, в котором утверждает о заказном характере ряда публикаций в СМИ, цель которых – разбалансировать работу Совета и поставить под сомнение независимость политики НБУ. Текст заявления опубликован на сайте Нацбанка.
"Совет Национального банка отмечает заказной характер публикаций, которые координируются из единого центра и ставят перед собой цель разбалансировать работу Совета НБУ и усилить давление на независимость и беспристрастность политики Национального банка", – говорится в заявлении.
Совет НБУ "решительно опровергает какие-либо намеки о посягательстве на независимость Национального банка и подчеркивает, что Совет НБУ, как и Правление, являются неотъемлемыми составляющими Национального банка, задачи и полномочия которого определены Конституцией и Законами Украины".
В своем заявлении Совет призвал придерживаться требований законодательства и воздержаться от деструктивных и политически мотивированных комментариев в адрес как Совета Нацбанка, так и НБУ в целом.
- 5 октября совет НБУ выразил недоверие и объявил выговор первому заместителю главы НБУ Катерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу. Рожкова считает, что такое решение совет НБУ принял из-за их коммуникаций с прессой.
- 7 октября глава Совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что причина выговора Рожковой и Сологубу - нарушение нормативно-правовых актов. А по мнению главы НБУ, Сологуб и Рожкова нарушили политику "единого голоса", которой придерживались в НБУ.
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