Средний курс доллара в банках перевалил за 41 грн
В пятницу, 14 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с четвергом вырос на 12 коп. и составляет 40,51 грн. Курс продажи вырос на 13 коп. – до 41,08 грн.
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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,90 грн, максимальный – 40,75 грн. Для продажи минимальный курс – 40,92 грн, максимальный – 41,50 грн.
Средний курс покупки евро повысился на 1 коп. и составляет 43,60 грн. Курс продаж вырос на 2 коп. – до 44,44 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 42,85 грн, максимальный – 44,05 грн. Для продажи минимальный курс – 44,15 грн, а максимальный – 44,75 грн.