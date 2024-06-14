Середній курс долара у банках перевалив за 41 грн

Після того як офіційний курс гривні оновив історичний мінімум, банки почали продавати долар в середньому на 13 коп. дорожче

Фото: depositphotos.com

У п'ятницю, 14 червня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з четвергом, виріс на 12 коп. і становить 40,51 грн. Курс продажу підріс на 13 коп. — до 41,08 грн.

Читайте про бізнес без політики на каналі LIGA.Бізнес

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 39,90 грн, максимальний – 40,75 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,92 грн, максимальний – 41,50 грн.

Середній курс купівлі євро підвищився на 1 коп. і становить 43,60 грн. Курс продажу виріс на 2 коп. — до 44,44 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 42,85 грн, максимальний – 44,05 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,15 грн, а максимальний – 44,75 грн.