Суркисы vs ПриватБанк. Кабмин проиграл апелляцию на решение суда о $250 млн

Апелляционный суд Киева отказал в удовлетворении жалобы Кабинета министров на постановление Печерского райсуда 2017 года, которое обязывает государственный ПриватБанк обслуживать депозиты шести британских компаний, которые обслуживали в кипрской дочке финучреждения. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Кабмин подал апелляцию, поскольку в апреле стал участником процесса, как третье лицо (в конце 2019 года Кабмин стал собственником ПриватБанка вместо Минфина).

Проигравшая сторона сможет обжаловать решение в Верховном суде.

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