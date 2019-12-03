"Террор продолжается". Рожкова заявила о личном преследовании

Первый заместитель председателя правления Национального банка Украины Катерина Рожкова назвала "продолжением террора" и "личным преследованием" акции протеста под ее домом и возле поселка, где проживает глава НБУ Яков Смолий. Об этом Рожкова написала в Facebook.

"Не знаю, как начинался сегодня ваш день, а мой начался с того, что я не смогла отправить дочь в школу. Причина - на рассвете группа неизвестных людей у ​​моего дома с громкоговорителем и плакатами разбудили и напугали дочь и соседей, поливая меня и коллег из НБУ грязью. После того, как я вызвала полицию, они ушли, оставив плакаты с образами у моего дома", - написала Рожкова.

Она также сообщила, что 2 ноября в поселке под Киевом, где живет Смолий, началась акция протеста тех же людей, что и стоят у стен НБУ. "Вечером в Киеве в подъезд дома, где проживает дочь Смолия с семьей, пыталась попасть съемочная группа телеканала "1 + 1", - добавила Рожкова.

"Давление на должностных лиц НБУ в качестве главного раздражителя для некоторых олигархов выходит за рамки здравого смысла. Сначала они шли в суды, чтобы запретить нам работать. Не получилось. Затем они через подконтрольное медиа продолжали создавать нам образ "коррупционного гнезда", которое надо разогнать. После этого начались заказные митинги у нашей работы. Три недели держимся и слушаем оскорбления в наш адрес. А теперь они пришли к нам домой", - написала Рожкова.

Она подчеркнула, что "террор продолжается". "К давлению на коллектив НБУ прибавилось личное преследования отдельных должностных лиц НБУ и их семей. Мне жаль, что своими сомнительными действиями они создают дискомфорт нашим семьям и соседям. Но попытки нас запугать рэкетирскими методами 90-х годов не пройдут", - добавила Рожкова.

"Мы будем обращаться в правоохранительные органы. Мы будем призывать международную, медийную и экспертное сообщество поддержать НБУ в это нелегкое время. Мы не будем молчать", - подчеркнула Рожкова.