Центробанк России резко повысил учетную ставку. Спасает рубль перед выборами Путина

Центральный банк России повысил учетную ставку с 13 до 15%, до более высокого уровня, чем прогнозировали западные аналитики, пишет агентство Bloomberg.

Решение ЦБ РФ приведет к тому, что стоимость заимствований достигнет самого высокого уровня с апреля 2022 года и создаст риск рецессии экономики. Но стабилизация рубля стала ключевым приоритетом для России в преддверии ожидаемого переизбрания Путина президентом РФ, добавляют в агентстве.

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Центробанк также опубликовал обновленные прогнозы, которые показали, что в этом году инфляция будет ускоряться быстрее, чем предполагалось в предыдущих прогнозах регулятора.

Повышением ставок ЦБ РФ продлевает цикл ужесточения денежно-кредитной политики, который начался в июле, когда темпы обесценивания рубля только набирали обороты.

Решение правительства в этом месяце ввести более жесткие ограничения на движение капитала, позволило пока остановить обесценивание рубля, который уже потерял около 20% своей стоимости по отношению к доллару в 2023 году.

Но шаг правительства был предпринят слишком поздно, чтобы замедлить темпы инфляции, которая намного превышает официальный целевой показатель в 4%, считают в агентстве.

Правительство РФ обязало крупных экспортеров продавать свои зарубежные доходы на внутреннем рынке за рубли и эта мера будет действовать в течение следующих шести месяцев — периода, охватывающего кампанию по переизбранию Путина на пятый срок в марте.

В правительстве рассчитывают, что восстановление контроля над движением капитала стабилизирует рубль.

12 августа 2023 года рубль упал до 100 единиц за доллар.

26 октября НБУ снизил учетную ставку на 4 п.п., но сохранил ставки по операциям с банками.

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