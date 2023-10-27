Центробанк Росії різко підвищив облікову ставку. Рятує рубль перед виборами Путіна

Центральний банк Росії підвищив облікову ставку з 13 до 15%, до значно вищого рівня, ніж прогнозували західні аналітики, пише агентство Bloomberg.

Рішення ЦБ РФ призведе до того, що вартість запозичень досягне найвищого рівня з квітня 2022 року та створить ризик рецесії економіки. Але стабілізація рубля стала ключовим пріоритетом для Росії напередодні переобрання Путіна президентом РФ, додають в агентстві.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Центробанк також опублікував оновлені прогнози, які показали, що цього року інфляція пришвидшуватиметься активніше, ніж передбачалося у попередніх прогнозах регулятора.

Підвищенням ставок ЦБ РФ продовжує цикл посилення грошово-кредитної політики, який почався в липні, коли темпи знецінення рубля лише набирали обертів.

Рішення уряду цього місяця запровадити жорсткіші обмеження на рух капіталу дозволило поки що зупинити знецінення рубля, який вже втратив близько 20% своєї вартості до долара у 2023 році.

Але крок уряду було зроблено надто пізно, щоб уповільнити темпи інфляції, яка набагато перевищує офіційний цільовий показник у 4%, вважають в агентстві.

Уряд РФ зобов'язав великих експортерів продавати свої закордонні доходи на внутрішньому ринку за рублі й цей захід діятиме протягом наступних шести місяців — періоду, що охоплює кампанію з переобрання Путіна на п'ятий термін у березні.

В уряді розраховують, що відновлення контролю за рухом капіталу стабілізує рубль.

12 серпня 2023 рубль впав до 100 одиниць за долар.

26 жовтня НБУ знизив облікову ставку на 4 в.п., але зберіг ставки за операціями із банками.

Читайте також: Вже 16. Чому НБУ різко знизив облікову та як це вплине на курс

Підписуйтесь на розсилки LIGA.net – лише головне у вашій пошті