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Центробанк Росії різко підвищив облікову ставку. Рятує рубль перед виборами Путіна

Этот материал также доступен на русском
27.10.2023, 15:37
Центробанк Росії різко підвищив облікову ставку. Рятує рубль перед виборами Путіна - Фото
Фото: depositphotos.com

Центральний банк Росії підвищив облікову ставку з 13 до 15%, до значно вищого рівня, ніж прогнозували західні аналітики, пише агентство Bloomberg.

Рішення ЦБ РФ призведе до того, що вартість запозичень досягне найвищого рівня з квітня 2022 року та створить ризик рецесії економіки. Але стабілізація рубля стала ключовим пріоритетом для Росії напередодні переобрання Путіна президентом РФ, додають в агентстві.

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Центробанк також опублікував оновлені прогнози, які показали, що цього року інфляція пришвидшуватиметься активніше, ніж передбачалося у попередніх прогнозах регулятора.

Підвищенням ставок ЦБ РФ продовжує цикл посилення грошово-кредитної політики, який почався в липні, коли темпи знецінення рубля лише набирали обертів.

Рішення уряду цього місяця запровадити жорсткіші обмеження на рух капіталу дозволило поки що зупинити знецінення рубля, який вже втратив близько 20% своєї вартості до долара у 2023 році.

Але крок уряду було зроблено надто пізно, щоб уповільнити темпи інфляції, яка набагато перевищує офіційний цільовий показник у 4%, вважають в агентстві.

Уряд РФ зобов'язав великих експортерів продавати свої закордонні доходи на внутрішньому ринку за рублі й цей захід діятиме протягом наступних шести місяців — періоду, що охоплює кампанію з переобрання Путіна на п'ятий термін у березні.

В уряді розраховують, що відновлення контролю за рухом капіталу стабілізує рубль.

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Роман Бриль
інфляціяоблікова ставкакурс рубляцентробанк РФрецесія
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