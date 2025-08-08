Укрпошта не обладает достаточным капиталом для создания банка – НБУ

Иллюстративное фото: pexels.com

Национальный банк Украины обратился к премьер-министру Юлии Свириденко с письмом, в котором указал на убыточность и недостаточную капитализацию государственного почтового оператора "Укрпошта". Об этом сообщает Forbes Ukraine, который получил в свое распоряжение соответствующий документ.

Согласно письму, по состоянию на 1 июля собственный капитал Укрпошти был отрицательным и составлял минус 661,5 млн грн. Для выполнения нормативных требований компании не хватает 820,4 млн грн, а ее убытки за первое полугодие 2025 года выросли до 1,42 млрд грн с 869,5 млн грн годом ранее.

"Это свидетельствует о неспособности компании восстанавливать и накапливать капитал за счет операционной деятельности", – цитирует Forbes письмо НБУ.

Национальный банк предупредил, что если финансовая динамика Укрпошти не изменится, потребность в докапитализации может вырасти к концу года. Регулятор подчеркнул, что это "создает дополнительные фискальные риски или вынуждает принимать важные решения, например, отказаться от платежной лицензии или получения ограниченной банковской лицензии".

Генеральный директор Укрпошти Игорь Смелянский отказался комментировать эти выводы, но отметил, что компания не обращалась к акционеру с просьбой о докапитализации. "Если бы Укрпошта нуждалась в докапитализации, то обратилась бы к акционеру, но такого обращения не было", – заявил Смелянский.

Он также добавил, что Укрпошта исправно обслуживает кредиты ЕБРР и Северного инвестиционного банка (СИБ), своевременно выплачивает зарплаты и восстанавливает отделения, разрушенные в результате российских атак.

В апреле Смелянский заявлял, что по финансовым показателям Укрпошта фактически начала работать с прибылью.