Смелянский: Укрпошта де-факто вышла на прибыль, хотя де-юре все еще убыточная

Чистый убыток Укрпошты сократился почти вдвое – на 383,2 млн грн по сравнению с 2023 годом

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По финансовым показателям Укрпошта фактически начала работать с прибылью. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

"На бумаге Укрпошта все еще убыточна, но уже сейчас международный аудит подтверждает, что наша EBITDA – положительная. То есть компания фактически операционно уже "в плюсе", а убытки, которые мы фиксируем, – это обслуживание кредитных обязательств в валюте, растущие пропорционально обесцениванию национальной валюты, и недополученные доходы от запланированной продажи имущества", – отметил Смелянский.

Он добавил, что часть убытков – это разрушение инфраструктуры Укрпошты, происходящее из-за полномасштабной войны.

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Чистый убыток Укрпошты сократился почти вдвое – на 383,2 млн грн по сравнению с показателями 2023 года. Сейчас он составляет 413,2 млн грн.

В 2025 году значение EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации) компании составило 659,3 млн грн против -22,9 млн грн в 2023 году и -462,8 млн грн в 2022 году.

Также в Укрпоште акцентируют, что сейчас у компании нет никакой задолженности по платежам в бюджеты и государственные целевые фонды.

Согласно финансовой отчетности компании, подтвержденной независимым международным аудитором, в прошлом году Укрпошта получила 12,9 млрд грн дохода, что на 1,3 млрд грн (12,1%) больше показателей 2023 года.

Укрпошта демонстрирует положительную динамику на уровне 12% второй год подряд.

В компании отметили, что рост финансовых показателей в 2024 году поддерживается рядом ключевых факторов:

доход от международного почтового обмена (+45%);

прием платежей (28,3%);

ускоренная международная доставка EMS (+26,6%);

международные отправления (мелкие пакеты) (+25,5%);

посылки (+10,8%).

За 2024 год Укрпошта уплатила 3,1 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей, что на 124 млн грн больше, чем за 2023 год.