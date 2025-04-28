Смелянский: Укрпошта де-факто вышла на прибыль, хотя де-юре все еще убыточная
По финансовым показателям Укрпошта фактически начала работать с прибылью. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.
"На бумаге Укрпошта все еще убыточна, но уже сейчас международный аудит подтверждает, что наша EBITDA – положительная. То есть компания фактически операционно уже "в плюсе", а убытки, которые мы фиксируем, – это обслуживание кредитных обязательств в валюте, растущие пропорционально обесцениванию национальной валюты, и недополученные доходы от запланированной продажи имущества", – отметил Смелянский.
Он добавил, что часть убытков – это разрушение инфраструктуры Укрпошты, происходящее из-за полномасштабной войны.
Чистый убыток Укрпошты сократился почти вдвое – на 383,2 млн грн по сравнению с показателями 2023 года. Сейчас он составляет 413,2 млн грн.
В 2025 году значение EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации) компании составило 659,3 млн грн против -22,9 млн грн в 2023 году и -462,8 млн грн в 2022 году.
Также в Укрпоште акцентируют, что сейчас у компании нет никакой задолженности по платежам в бюджеты и государственные целевые фонды.
Согласно финансовой отчетности компании, подтвержденной независимым международным аудитором, в прошлом году Укрпошта получила 12,9 млрд грн дохода, что на 1,3 млрд грн (12,1%) больше показателей 2023 года.
Укрпошта демонстрирует положительную динамику на уровне 12% второй год подряд.
В компании отметили, что рост финансовых показателей в 2024 году поддерживается рядом ключевых факторов:
- доход от международного почтового обмена (+45%);
- прием платежей (28,3%);
- ускоренная международная доставка EMS (+26,6%);
- международные отправления (мелкие пакеты) (+25,5%);
- посылки (+10,8%).
За 2024 год Укрпошта уплатила 3,1 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей, что на 124 млн грн больше, чем за 2023 год.
- Укрпошта хочет создать собственный банк и за последние три года пыталась купить три учреждения: Альпари, Сич и PINbank. Все это время Национальный банк выступал против, поскольку это нарушало условия меморандума между Украиной и МВФ, который предусматривал уменьшение доли и концентрации государства в банковской системе.
- В июле 2024 года стало известно, что МВФ согласился на создание почтового банка.
- После этого был разработан законопроект об ограниченной банковской деятельности, предусматривающий стимулы для входа на финансовый рынок новых игроков, среди которых почтовые операторы (не только Укрпошта), ритейл и другие.
- В сентябре 2024 года Укрпошта собиралась получить ограниченную банковскую лицензию при принятии законопроекта о финансовой инклюзии.
- Во второй половине 2025 года Укрпошта планирует запустить банковские услуги.