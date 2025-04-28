Смілянський: Укрпошта де-факто вийшла на прибуток, хоча де-юре все ще збиткова
За фінансовими показниками Укрпошта фактично почала працювати з прибутком. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.
"На папері Укрпошта все ще збиткова, але вже зараз міжнародний аудит підтверджує, що наша EBITDA – позитивна. Тобто компанія фактично операційно вже "в плюсі", а збитки, які ми фіксуємо, – це обслуговування кредитних зобов’язань у валюті, які зростають пропорційно до знецінення національної валюти, та недоотримані доходи від запланованого продажу майна", – зазначив Смілянський.
Він додав, що частина збитків – це руйнування інфраструктури Укрпошти, що відбувається через повномасштабну війну.
Чистий збиток Укрпошти скоротився майже вдвічі – на 383,2 млн грн порівняно з показниками 2023 року. Наразі він становить 413,2 млн грн.
У 2025 році значення EBITDA (прибуток до сплати податків, відсотків і амортизації) компанії становило 659,3 млн грн проти -22,9 млн грн у 2023 році та -462,8 млн грн у 2022 році.
Також в Укрпошті акцентують, що наразі компанія не має жодної заборгованості з платежів до бюджетів та державних цільових фондів.
Згідно з фінансовою звітністю компанії, підтвердженою незалежним міжнародним аудитором, минулого року Укрпошта отримала 12,9 млрд грн доходу, що на 1,3 млрд грн (12,1%) більше за показники 2023 року.
Зазначається, що Укрпошта демонструє позитивну динаміку на рівні 12% другий рік поспіль.
У компанії наголосили, що зростання фінансових показників у 2024 році підтримується низкою ключових факторів:
- дохід від міжнародного поштового обміну (+45%);
- приймання платежів (28,3%);
- прискорене міжнародне доставляння EMS (+26,6%);
- міжнародні відправлення (дрібні пакети) (+25,5%);
- посилки (+10,8%).
Загалом за 2024 рік Укрпошта сплатила 3,1 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів, що на 124 млн грн більше, ніж за 2023 рік.
- Укрпошта хоче створити власний банк і за останні три роки намагалася купити три установи: Альпарі, Січ і PINbank. Увесь це час Національний банк виступав проти, оскільки це порушувало б умови меморандуму між Україною та МВФ, який передбачав зменшення частки та концентрації держави в банківській системі.
- У липні 2024 року стало відомо, що МВФ погодився на створення поштового банку.
- Після цього розробили законопроєкт про обмежену банківську діяльність, що передбачає стимули для входу на фінансовий ринок нових гравців, серед яких поштові оператори (не лише Укрпошта), ритейл та інші.
- У вересні 2024 року Укрпошта збиралася отримати обмежену банківську ліцензію після ухвалення законопроєкту про фінансову інклюзію.
- У другій половині 2025 року Укрпошта планує запустити банківські послуги.