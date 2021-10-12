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В МВД анонсировали новые подозрения в деле Дельта Банка

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2021, 13:20
В МВД анонсировали новые подозрения в деле Дельта Банка - Фото
Денис Монастырский (Фото: пресс-служба МВД)

В деле Дельта Банка будут новые подозрения, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает пресс-служба ведомства. 

"Следователи Национальной полиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора вручили подозрение бывшему владельцу обанкротившегося Дельта Банка, который вместе с четырьмя топ-менеджерами этого банка только по этому эпизоду подозревается в хищении, присвоении средств и нанесении ущерба на сумму более 1 млрд гривен", – сообщил Монастырский.

Глава МВД отметил, что с 2008 года в Украине обанкротилось более сотни банковских учреждений, а более полутора миллиона украинцев потеряли свои сбережения из-за злоупотребления владельцев и менеджмента банков.

"Уверен, что это не последнее подозрение как в деле Дельта Банка, так и в других делах, где отдельные банкиры цинично грабили своих вкладчиков", – подчеркнул министр.

  • В 2006 году Николай Лагун основал и возглавил Дельта Банк с уставным капиталом в $60 млн. В 2015 году крупнейшими акционерами Дельта Банка были Николай Лагун (70,61% акций) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%). В октябре 2015 года у Дельта Банка отозвали банковскую лицензию и начали процедуру ликвидации. По данным ФГВФЛ, за 2012–2013 года из банка вывели порядка 4,5 млрд грн. 18 июля 2019 года Фонд гарантирования  подал иск против Лагуна, его имущество было арестовано. В декабря 2020 года суд запретил Николаю Лагуну выезд за границу.
  • 11 октября, следователи Нацполиции объявили подозрение бывшим руководителям Дельта банка в завладении более 1 млрд 144 млн грн. Решается вопрос о применении в отношении пяти фигурантов меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Наталия Софиенко
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Дельта Банк Денис Монастырский
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