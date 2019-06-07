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07.06.2019, 09:35

В ПриватБанке сообщили, сколько денег должен вернуть Коломойский

В ПриватБанке сообщили, сколько денег должен вернуть Коломойский

По данным ПриватБанка, компании, связанные с бывшим акционером, должны банку 240 млрд грн

Подтвержденный аудитом долг, связанных с Игорем Коломойским лиц и компаний, перед ПриватБанком составляет 212 млрд грн. Об этом сообщила в интервью НВ Бизнес заместитель председателя правления ПриватБанка Галина Пахачук.

По ее словам, долг составляет 212 млрд грн. Кроме того, когда растет курс, увеличивается и обязательство по валютной позиции.

"Компании, вероятно подконтрольные бывшим владельцам банка, на сегодня в гривневом эквиваленте должны банку 240 млрд грн. 212 млрд из них подтвержденные аудиторским заключением кредиты плюс проценты, которые начислены, но не получены. И соответственно, когда растет курс, увеличивается и обязательство по валютной позиции", - сказала Пахачук.

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В апреле украинские суды вынесли ряд решений по национализации ПриватБанка в пользу Игоря Коломойского. 18 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию и решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский районный суд Киева 20 апреля принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

ПравительствоНБУ и ПриватБанк подали аппеляции на эти решения.

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Теги: национализация Приватбанка, ПриватБанк, игорь коломойский
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