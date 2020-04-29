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В Раде собрали 150 подписей для особой процедуры по "антиколомойскому" закону

В Раде собрали 150 подписей для особой процедуры по "антиколомойскому" закону
29.04.2020, 13:59

"Антиколомойский" закон проголосуют по сокращенной процедуре

Законопроект о банках-банкротах №2571-д готовятся рассмотреть во втором чтении по специальной сокращенной процедуре, сообщила в Facebook замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

По ее словам, депутаты собрали необходимые 150 подписей для инициирования такой процедуры. За ее применение планируют проголосовать на внеочередном заседании парламента 30 апреля.

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Речь идет об ускоренном рассмотрении законопроекта в рамках недавно принятых изменений в регламент Верховной Рады. Новый закон позволяет инициировать спецпроцедуру рассмотрения законопроекта во втором чтении, если к нему подано свыше 500 правок. Для этого необходимы подписи трети депутатов от состава конституционного большинства.

Такая ускоренная процедура позволит рассмотреть “антиколомойский” закон, к которому подано свыше 16 000 правок, в течение одного пленарного дня, ожидают в Слуге народа.

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Марина Кучук
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антиколомойский закон
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