В Раде собрали 150 подписей для особой процедуры по "антиколомойскому" закону

Законопроект о банках-банкротах №2571-д готовятся рассмотреть во втором чтении по специальной сокращенной процедуре, сообщила в Facebook замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

По ее словам, депутаты собрали необходимые 150 подписей для инициирования такой процедуры. За ее применение планируют проголосовать на внеочередном заседании парламента 30 апреля.

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Речь идет об ускоренном рассмотрении законопроекта в рамках недавно принятых изменений в регламент Верховной Рады. Новый закон позволяет инициировать спецпроцедуру рассмотрения законопроекта во втором чтении, если к нему подано свыше 500 правок. Для этого необходимы подписи трети депутатов от состава конституционного большинства.

Такая ускоренная процедура позволит рассмотреть “антиколомойский” закон, к которому подано свыше 16 000 правок, в течение одного пленарного дня, ожидают в Слуге народа.

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Принятие "антиколомойского" закона - последнее требование МВФ для предоставления расширенного финансирования Украине. Изменения в госбюджет-2020 приняли уже с учетом этой будущей помощи, которой планируется покрыть часть дефицита .

27 апреля в разговоре с лидером Франции Макроном президент Зеленский высказал уверенность, что законопроект о банках будет принят.