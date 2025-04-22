В Украине осталось менее 5000 банковских отделений. С начала года закрыли 45

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Количество банковских отделений в Украине продолжает сокращаться. За январь-март 2025 г. банки закрыли 45 отделений. Еще 842 находятся в статусе "временно остановленных".

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Как свидетельствуют данные Национального банка Украины, на 1 апреля насчитывалось 4966 действующих структурных подразделений 60 банков.

Статистика не включает в себя оккупированные территории, где действуют российские банки.

Наибольшее количество отделений (1152, +2 отделения по сравнению с январем) остается у государственного Ощадбанка . Временно остановлена работа 62 отделений Ощадбанка.

Государственный ПриватБанк – на втором месте по количеству отделений (1105). В первом квартале 2025 года он закрыл два отделения, еще 65 находятся в статусе временно остановленных.

В пятерке банков с наибольшим количеством отделений в Украине по состоянию на 1 апреля 2025 года остались Райффайзен Банк (325), ПУМБ (223) и УкрСиббанк (218).

В декабре 2024 года был признан неплатежеспособным Коминвестбанк, однако на 1 января НБУ еще учитывал в статистике 29 отделений этого банка. В феврале Фонд гарантирования вкладов начал ликвидацию банка, и эти отделения уже не учитываются. Так что основное сокращение в начале года пришлось именно на Коминвестбанк.

Кроме того, в начале 2025 года сдал лицензию банк "Портал" , у которого не было отделений.