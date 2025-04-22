В Україні залишилося менш ніж 5000 банківських відділень. З початку року закрили 45

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Кількість банківських відділень в Україні і далі скорочується. За січень-березень 2025 року банки закрили 45 відділень. Ще 842 перебувають у статусі "тимчасово зупинених".

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Як свідчать дані Національного банку України, станом на 1 квітня налічувалося 4966 чинних структурних підрозділів 60 банків.

Статистика не включає окуповані території, де діють російські банки.

Найбільша кількість відділень (1152, +2 віддлення порівняно із січнем) залишається у державного Ощадбанку. Тимчасово зупинено роботу 62 відділень Ощадбанку.

Державний ПриватБанк – на другомі місці за кількістю відділень (1105) . У першому кварталі 2025 року він закрив два відділення, ще 65 перебувають у статусі тимчасово зупинених.

У п'ятірці банків із найбільшою кількістю відділень в Україні станом на 1 квітня 2025-го залишилися Райффайзен Банк (325), ПУМБ (223) і УкрСиббанк (218).

У грудні 2024 року було визнано неплатоспроможним Комінвестбанк, проте на 1 січня НБУ ще враховував у статистиці 29 відділень цього банку. У лютому Фонд гарантування вкладів почав ліквідацію банку, і ці відділення вже не враховуються. Тож основне скорочення на початку року припало саме на Комінвестбанк.

Крім того, на початку 2025 року здав ліцензію банк "Портал", у якого не було відділень.