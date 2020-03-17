Верховный суд продолжит рассмотрение дела Суркисов и ПриватБанка в апреле

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Большая палата Верховного суда продолжит рассмотрение дела семьи Суркисов и ПриватБанка 16 апреля. Об этом LIGA.net сообщили в ПриватБанке.

Накануне заседание длилось около 10 часов с несколькими перерывами.

В ходе заседания суд отклонил ходатайство ПриватБанка о предоставлении доступа к материалам дела Суркисов, которое рассматривается в Лондонском суде, передает Интерфакс-Украина. Также были отклонены ходатайства о переносе заседания в связи с коронавирусом и о допуске в зал суда представителей европейских государств и МВФ.

Вместе с тем, суд разрешил допустить журналистов на закрытое заседание.

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Подробнее читайте в совместном с ПриватБанком спецпроекте: Связанные одной кровью. Как братья Суркисы прошли путь от VIP-клиентов до фигурантов главного суда о национализации ПриватБанка, и почему для нас всех так важен ближайший понедельник