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"Застрахуй дом и здоровье": Рожкова заявила об смс-угрозах

"Застрахуй дом и здоровье": Рожкова заявила об смс-угрозах
12.12.2019, 13:22

Замглавы Нацбанка обратилась с заявлением в правоохранительные органы из-за угроз

Первый заместитель председателя правления Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова заявляет о смс-угрозах в свой адрес. 

"Давление на меня и нашу команду усиливается. Три дня подряд утром "митингующие" у дома стараются препятствовать моему выезду на работу. Приходится вызывать полицию и ехать на полицейском авто", - сообщила Рожкова на своей странице Facebook.

Она добавила, что вчера получила сообщение с угрозами. После чего вечером приехала полиция с саперами для проверки сообщения о заминировании соседнего дома, оно оказалось ложным. По мнению Рожковой, аноним просто ошибся адресом.

"Эти угрозы я воспринимаю как реальные, связанные с выполнением мною служебных обязанностей в должности первого заместителя председателя НБУ. Учитывая митинги под стенами НБУ, под домами, в которых проживаю я и Яков Смолий, постоянные оскорбительные вызовы в наш адрес и в адрес наших коллег со стороны "митингующих", вчера я обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Террор, к сожалению, продолжается", - написала она.

Рожкова добавила, что если таким образом кто-то хочет "откатить" реформу финсектора и остановить отлаженную работу НБУ, то он очень ошибается. "Несмотря на давление, позиция НБУ неизменна - бывшие владельцы банков должны нести ответственность за вывод средств и доведение банков до банкротства", - резюмировала она.

Фото: Facebook Катерина Рожкова

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НБУ Катерина Рожкова
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