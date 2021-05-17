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Илон Маск в один день обвалил и поднял курс Bitcoin

17.05.2021, 12:46
Илон Маск в один день обвалил и поднял курс Bitcoin - Фото
Илон Маск (Фото: EPA)

В понедельник 17 мая стоимость криптовалюты Bitcoin упала на 9%, до минимума за три месяца, и восстановился на 5% в этот же день. Волатильность актива была связана с твитами руководителя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, сообщает Reuters.  

Сегодня пользователь CryptoWhale написал в Twitter, что "Биткойнеры дадут себе пощечину в следующем квартале, когда узнают, что Tesla избавилась от остатка своих Bitcoin. Учитывая количество ненависти, которое получает Маск, я бы не стал винить его". В ответ Маск написал "Именно так". Не было ясно, на какое именно предложение ответил Маск. Это обвалило биткойн на 9%. Позже Маск объяснил, что Tesla "не продала ни одного биткойна". После этого криптовалюта начала восстановление.

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"Илон Маск был катализатором этого, но в конечном итоге все сводится к основам того, что на самом деле представляет собой криптовалюта: это средство сбережения, но это также и инструмент импульса, и прямо сейчас импульс идет в обратную сторону", – сказал Крис Уэстон из брокерской компании Pepperstone.

По состоянию на 12:36 по Киеву стоимость биткойна составляла $45 211 (-8,44%). 

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Александр Мясищев
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Илон Маск биткойн криптовалюта Bitcoin tesla
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