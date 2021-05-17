Илон Маск в один день обвалил и поднял курс Bitcoin
В понедельник 17 мая стоимость криптовалюты Bitcoin упала на 9%, до минимума за три месяца, и восстановился на 5% в этот же день. Волатильность актива была связана с твитами руководителя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, сообщает Reuters.
Сегодня пользователь CryptoWhale написал в Twitter, что "Биткойнеры дадут себе пощечину в следующем квартале, когда узнают, что Tesla избавилась от остатка своих Bitcoin. Учитывая количество ненависти, которое получает Маск, я бы не стал винить его". В ответ Маск написал "Именно так". Не было ясно, на какое именно предложение ответил Маск. Это обвалило биткойн на 9%. Позже Маск объяснил, что Tesla "не продала ни одного биткойна". После этого криптовалюта начала восстановление.
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"Илон Маск был катализатором этого, но в конечном итоге все сводится к основам того, что на самом деле представляет собой криптовалюта: это средство сбережения, но это также и инструмент импульса, и прямо сейчас импульс идет в обратную сторону", – сказал Крис Уэстон из брокерской компании Pepperstone.
По состоянию на 12:36 по Киеву стоимость биткойна составляла $45 211 (-8,44%).
- 29 января благодаря Илону Маску цена биткойна выросла на 20%. Он написал в Twitter всего одно слово.
- 31 января 2021 года Tesla инвестировала $1,5 млрд в Bitcoin, из-за чего цена биткоина выросла на 13%, превысив $44 700.
- Твиты Илона Маска также не раз поднимали цену криптовалюты Dogecoin, а также акции компаний, которые даже не имели отношения к его словам.
- 23 марта Tesla разрешила покупать электромобили за биткойны. Уже 12 мая в компании отказались от этой идеи. Это обвалило цену Bitcoin.
- 15 мая Маск назвал криптовалюту Dogecoin "мошенничеством" и обвалил ее цену на 30%. Это не первый раз, когда Маск влияет на цену Doge.
- За прошлую неделю состояние Илона Маска сократилось на $20,5 млрд после участия в американском телешоу Saturday Night Live. О причинах – тут.
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