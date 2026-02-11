Гендиректор Coinbase выбыл из списка самых богатых людей мира из-за падения криптовалют

Состояние Брайана Армстронга уменьшилось более чем на $10 млрд с пика семь месяцев назад, когда оно достигало $17,7 млрд

Гендиректор Coinbase Global Брайан Армстронг (в центре). Фото Steve Jurvetson from Los Altos, USA - Cryptocurrency Cachet)

Генеральный директор Coinbase Global Брайан Армстронг больше не входит в число 500 самых богатых людей мира из-за падения цен на криптовалюты. Об этом пишет Bloomberg.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Армстронга уменьшилось более чем на $10 млрд с пика семь месяцев назад, когда оно достигало $17,7 млрд.

Последнее снижение его капитала произошло после того, как JPMorgan Chase & Co. во вторник снизил целевую цену акций Coinbase на 27%, ссылаясь на "слабость цен на криптовалюты", более низкие объемы торгов и медленный рост стейблкоинов.

Стремительные колебания акций компании отражали волатильность биткоина: акции платформы для торговли криптовалютами упали примерно на 60% от максимума 18 июля, в том числе на 2,8% во вторник. Сам биткоин также подешевел примерно вдвое с начала октября, а его цены резко колебались в течение всего этого месяца.

Большая часть состояния Армстронга в размере $7,5 млрд связана с его 14% долей в расположенной в Нью-Йорке компании Coinbase, которую 43-летний предприниматель основал вместе с Фредом Эрсамом в 2012 году. Он также владеет долей в NewLimit – биотехнологическом стартапе, занимающемся вопросами долголетия, который соосновал и в который лично инвестировал.

Многие другие криптомиллиардеры также выбыли из списка 500 богатейших людей мира, по версии Bloomberg на фоне падения цен.

Так, состояние Кэмерона и Тайлера Уинклвоссов сократилось до $1,9 млрд каждого с $8,2 млрд в октябре. На прошлой неделе их компания Gemini Space Station сообщила, что сократит примерно 25% персонала и свернет часть своих международных операций. Падение цены биткоина также уменьшило на миллионы долларов их вклад в новую политическую фандрейзинговую организацию.

Состояние Майкла Новограца из Galaxy Digital сократилось до $6,2 млрд с пиковых $10,3 млрд в октябре. Как соучредитель и генеральный директор, Новограц владеет примерно 51% криптовалютной компании, базирующейся в Нью-Йорке.

Galaxy понесла большие, чем ожидалось, убытки – около $500 млн – на фоне обвала крипторынка в четвертом квартале. Это побудило Новограца в интервью Bloomberg признать, что "частью философии всей этой индустрии является боль".

Майкл Сейлор из Strategy также потерял около двух третей своего состояния с момента пика в июле 2025 года, и сейчас его капитал составляет $3,4 ммлрд. Основная часть его богатства связана с 8% долей в Strategy – одной из крупнейших публичных компаний-владельцев биткоина.