Гендиректор Coinbase вибув зі списку найбагатших людей світу через падіння криптовалют

Статки Браяна Армстронга зменшилися більш ніж на $10 млрд з піку сім місяців тому, коли вони сягали $17,7 млрд

Гендиректор Coinbase Global Браян Армстронг(у центрі). Фото Steve Jurvetson from Los Altos, USA - Cryptocurrency Cachet)

Генеральний директор Coinbase Global Браян Армстронг більше не входить до числа 500 найбагатших людей світу через падіння цін на криптовалюти. Про це пише Bloomberg.

За даними Bloomberg Billionaires Index, статки Армстронга зменшилися більш ніж на $10 млрд з піку сім місяців тому, коли вони сягали $17,7 млрд.

Останнє зниження його капіталу відбулося після того, як JPMorgan Chase & Co. у вівторок знизив цільову ціну акцій Coinbase на 27%, посилаючись на "слабкість цін на криптовалюти", нижчі обсяги торгів і повільне зростання стейблкоїнів.

Стрімкі коливання акцій компанії відображали волатильність біткоїна: акції платформи для торгівлі криптовалютами впали приблизно на 60% від максимуму 18 липня, зокрема на 2,8% у вівторок. Сам біткоїн також подешевшав приблизно вдвічі з початку жовтня, а його ціни різко коливалися протягом усього цього місяця.

Більша частина статків Армстронга у розмірі $7,5 млрд пов’язана з його 14% часткою в розташованій у Нью-Йорку компанії Coinbase, яку 43-річний підприємець заснував разом із Фредом Ерсамом у 2012 році. Він також володіє часткою в NewLimit – біотехнологічному стартапі, що займається питаннями довголіття, який співзаснував і в який особисто інвестував.

Багато інших криптомільярдерів також вибули зі списку 500 найбагатших людей світу, за версією Bloomberg на тлі падіння цін.

Так, статки Кемерона та Тайлера Вінклвоссів скоротилися до $1,9 млрд кожного з $8,2 млрд у жовтні. Минулого тижня їхня компанія Gemini Space Station повідомила, що скоротить приблизно 25% персоналу та згортатиме частину своїх міжнародних операцій. Падіння ціни біткоїна також зменшило на мільйони доларів їхній внесок до нової політичної фандрейзингової організації.

Статки Майкла Новограца з Galaxy Digital скоротилися до $6,2 млрд із пікових $10,3 млрд у жовтні. Як співзасновник і генеральний директор, Новограц володіє приблизно 51% криптовалютної компанії, що базується в Нью-Йорку.

Galaxy зазнала більших, ніж очікувалося, збитків – близько $500 млн – на тлі обвалу крипторинку в четвертому кварталі. Це спонукало Новограца в інтерв’ю Bloomberg визнати, що "частиною філософії всієї цієї індустрії є біль".

Майкл Сейлор із Strategy також втратив близько двох третин свого статку з моменту піку в липні 2025 року, і зараз його капітал становить $3,4 ммлрд. Основна частина його багатства пов’язана з 8% часткою в Strategy – одній із найбільших публічних компаній-власників біткоїна.