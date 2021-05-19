Криптовалютные запреты в Китае отправили биткоин в нокдаун

Стоимость крупнейшей криптовалюты Bitcoin в среду 19 мая обвалилась на 15%, до $39 360. На это повлиял запрет операций с криптовалютой в Китае и заявления инженера Илона Маска, сообщает Bloomberg.

Во вторник регуляторы Китая запретили финучрждениям и платежным сервисам проводить операции с криптовалютой. На цену повлиял и Илон Маск. Ранее он поддерживал развитие криптовалют, но на прошлой неделе раскритиковал их. В результате за день цена биткойна упала на $5000.

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С 8 февраля биткойн потерял 40% от своей максимальной стоимости. Тогда автокомпания Tesla разрешила покупать электрокары за Bitcoin, а его цена выросла до $64 829.

"Эти огромные колебания, которые мы наблюдали в криптовалюте, действительно подчеркивают спекулятивную природу криптовалюты как актива. У нас есть Илон Маск, управляющий сделками в криптовалютном мире и создающий проблемы не в первый раз, и я не могу представить, что это будет в последний раз", – объяснила старший аналитик финансовых рынков в City Index Фиона Чинкотта.

Ранее Маск заявил, что Tesla перестанет принимать биткойн для продажи автомобилей. Также он называл криптовалюту Doge "мошенничеством". Неоднозначные заявления Маска вызвали беспокойство у трейдеров, отмечает издание.

"Я не думаю, что его (Маска, – ред.) комментарии делают его (криптовалюту, – ред.) более серьезным классом активов. Люди смотрят на это и думают: это слишком большая причуда, слишком много внимания поп-культуры. Профессиональные инвесторы не хотят слышать об инвестициях, о которых говорят в Saturday Night Live (шоу, в котором участвовал Маск, – ред.)", – заявил директор по инвестициям DWS Group в Северной и Южной Америке Дэвид Бьянко.

По состоянию на 11:15 стоимость биткойна составляла $40 229 (-11,21%).

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Александр Мясищев

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