Криптовалютные запреты в Китае отправили биткоин в нокдаун
Стоимость крупнейшей криптовалюты Bitcoin в среду 19 мая обвалилась на 15%, до $39 360. На это повлиял запрет операций с криптовалютой в Китае и заявления инженера Илона Маска, сообщает Bloomberg.
Во вторник регуляторы Китая запретили финучрждениям и платежным сервисам проводить операции с криптовалютой. На цену повлиял и Илон Маск. Ранее он поддерживал развитие криптовалют, но на прошлой неделе раскритиковал их. В результате за день цена биткойна упала на $5000.
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С 8 февраля биткойн потерял 40% от своей максимальной стоимости. Тогда автокомпания Tesla разрешила покупать электрокары за Bitcoin, а его цена выросла до $64 829.
"Эти огромные колебания, которые мы наблюдали в криптовалюте, действительно подчеркивают спекулятивную природу криптовалюты как актива. У нас есть Илон Маск, управляющий сделками в криптовалютном мире и создающий проблемы не в первый раз, и я не могу представить, что это будет в последний раз", – объяснила старший аналитик финансовых рынков в City Index Фиона Чинкотта.
Ранее Маск заявил, что Tesla перестанет принимать биткойн для продажи автомобилей. Также он называл криптовалюту Doge "мошенничеством". Неоднозначные заявления Маска вызвали беспокойство у трейдеров, отмечает издание.
"Я не думаю, что его (Маска, – ред.) комментарии делают его (криптовалюту, – ред.) более серьезным классом активов. Люди смотрят на это и думают: это слишком большая причуда, слишком много внимания поп-культуры. Профессиональные инвесторы не хотят слышать об инвестициях, о которых говорят в Saturday Night Live (шоу, в котором участвовал Маск, – ред.)", – заявил директор по инвестициям DWS Group в Северной и Южной Америке Дэвид Бьянко.
По состоянию на 11:15 стоимость биткойна составляла $40 229 (-11,21%).
- 15 мая 2021-го Маск назвал криптовалюту Dogecoin "мошенничеством" и обвалил ее цену на 30%. Также твиты Маска тогда снизили цену биткойна на 9%. Это не первый раз, когда Маск влияет на цену Doge и биткойна.
- За прошлую неделю состояние Илона Маска сократилось на $20,5 млрд после участия в американском телешоу Saturday Night Live. О причинах – тут.
- 19 мая китайские регуляторы запретили финансовым учреждениям и платежным компаниям обслуживать транзакции с криптовалютой. Детали – тут.
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