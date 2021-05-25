"Они опасны": Глава Центробанка Великобритании раскритиковал криптовалюты

Криптовалюты и подобные активы представляют опасность для общества. Об этом заявил глава Банка Англии Эндрю Бейли, сообщает Reuters.

"Откровенно говоря, я скептически отношусь к криптоактивам, потому что они опасны и вызывают огромный энтузиазм", – заявил Бейли Комитету финансов британского парламента.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Бейли ранее заявлял, что инвестировать в криптовалюты можно только в случае, если они готовы потерять все свои деньги. Он также подчеркивал, что активы по типу Bitcoin, не выполняют ключевые функции стандартных платежных средств.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Александр Мясищев

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.