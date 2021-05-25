"Они опасны": Глава Центробанка Великобритании раскритиковал криптовалюты
25.05.2021, 09:57
Иллюстративное фото (Фото: depositphotos.com)
Криптовалюты и подобные активы представляют опасность для общества. Об этом заявил глава Банка Англии Эндрю Бейли, сообщает Reuters.
"Откровенно говоря, я скептически отношусь к криптоактивам, потому что они опасны и вызывают огромный энтузиазм", – заявил Бейли Комитету финансов британского парламента.
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Бейли ранее заявлял, что инвестировать в криптовалюты можно только в случае, если они готовы потерять все свои деньги. Он также подчеркивал, что активы по типу Bitcoin, не выполняют ключевые функции стандартных платежных средств.
- Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард называла биткойн спекулятивным активом, с помощью которого якобы отмывали деньги. Из-за спекулятивности операции компаний с криптовалютой запретили в Китае. Биткойн также – волатильный актив. В период с 2020 года по март 2021-го стоимость биткойна выросла на 1000%. За 2021 год – на 92%. За май он упал на 40% от максимума. На цену биткойна влияют даже посты инженера Илона Маска: колебания цены из-за постов Маска составляли 9-20%
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