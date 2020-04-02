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Ажиотажа нет. НБУ не продавал и не покупал валюту

Ажиотажа нет. НБУ не продавал и не покупал валюту
02.04.2020, 08:31

В Нацбанке отмечают незначительные колебания курса вокруг отметки 27,7 грн/$

1 апреля Национальный банк не продавал и не покупал валюту на межбанковском валютном рынке. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Рынок балансировался без нашего участия - при незначительных колебаниях и преимущественно вокруг отметки 27,7 гривень за доллар США", - говорится в сообщении.

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В НБУ отмечают, что спрос и предложение валюты со стороны бизнеса в целом были уравновешены. Нет ажиотажного спроса на валюту и у населения. В Нацбанке даже говорят, что после пикового спроса 10-18 марта валюту больше продают, чем покупают. Чистая продажа валюты населением через кассы и Интернет с начала года превысила $300 млн.

В НБУ напоминают, что в прошлом году для сглаживания колебаний в сторону укрепления гривни выкупили в резервы почти $8 млрд. В этом году для сглаживания колебаний в другую сторону продали $1,4 млрд. В обоих случаях регулятор действовал абсолютно зеркально и, сглаживая колебания, не нарушал принципа рыночного курсообразования, подчеркивают в НБУ.

Сейчас международные резервы Украины составляют около $25 млрд. Этого достаточно для выполнения всех обязательств Украины и сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке. В НБУ не планируют фиксировать курс на определенном уровне - его и дальше будет определять рынок. Колебания могут происходить в обе стороны в зависимости от состояния дел в экономике и скорости проведения реформ, подчеркивают в Нацбанке.

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Анна Андреева
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