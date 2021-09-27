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"Бизнес потом". Глава БЭБ рассказал, с чего начнет работу бюро

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2021, 08:25
Вадим Мельник (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Бюро экономической безопасности (БЭБ) сосредоточится на анализе основных незаконных схем и их коррупционного прикрытия, только после этого начнутся визиты к предпринимателям. Об этом директор БЭБ Вадим Мельник рассказал в эфире телеканала Украина 24.

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"Не с бизнеса начинаем расследование, а начинаем аналитическую работу с того "схематоза", который позволяет бизнесу уклонятся от налогов", – сказал он.

По словам Мельника, сначала – выявление и преодоление "схематоза", далее – коррупционное прикрытие, коррумпированные чиновники, которые прикрывают такие схемы.

"И только в третью очередь мы идем к бизнесу и говорим – вы в результате использования схемы уклонились, пожалуйста, оплатите налоги, либо самостоятельно, закон это позволяет, или путем налоговых проверок", – подчеркнул Мельник.

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Юрий Тарасовский
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вадим мельник БЭБ
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