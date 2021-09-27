"Бизнес потом". Глава БЭБ рассказал, с чего начнет работу бюро
Бюро экономической безопасности (БЭБ) сосредоточится на анализе основных незаконных схем и их коррупционного прикрытия, только после этого начнутся визиты к предпринимателям. Об этом директор БЭБ Вадим Мельник рассказал в эфире телеканала Украина 24.
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"Не с бизнеса начинаем расследование, а начинаем аналитическую работу с того "схематоза", который позволяет бизнесу уклонятся от налогов", – сказал он.
По словам Мельника, сначала – выявление и преодоление "схематоза", далее – коррупционное прикрытие, коррумпированные чиновники, которые прикрывают такие схемы.
"И только в третью очередь мы идем к бизнесу и говорим – вы в результате использования схемы уклонились, пожалуйста, оплатите налоги, либо самостоятельно, закон это позволяет, или путем налоговых проверок", – подчеркнул Мельник.
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- Верховная Рада приняла закон о создании БЭБ в январе 2021 года, в марте документ завизировал президент Владимир Зеленский. 16 июня был объявлен конкурс на директора БЭБ. На него подалось около 50 кандидатов. Еще до завершения конкурса шестеро собеседников LIGA.net в политических и бизнес-кругах называли Вадима Мельника главным претендентом на победу. Детали – тут. Последнего назначили главой БЭБ 20 августа. Совет общественного контроля при БЭБ сформирован 12 сентября. Кто в него вошел – тут. 22 сентября Верховная Рада перенесла запуск БЭБ, который сопровождался скандалом с назначением главы общественного контроля.
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