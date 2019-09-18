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Бизнес-сообщество выступило с заявлением по Гонтаревой

Бизнес-сообщество выступило с заявлением по Гонтаревой
18.09.2019, 08:32

"Тревожный сигнал бизнесу и инвесторам"

Европейская бизнес ассоциация и Американская торговая палата взволнованы последними событиями вокруг ПриватБанка и экс-главы Национального банка (НБУ) Валерии Гонтаревой, говорится в их совместном заявлении от 17 сентября.

Бизнес-ассоциации призвали президента Владимира Зеленского, правительство и правоохранительные органы отреагировать должным образом, используя принципы справедливости, равности и защищенности всех граждан независимо от должностей и политических взглядов.

"Подобные ситуации однозначно дают как бизнесу, так и инвесторам, тревожный сигнал и ставят под вопрос безопасность, справедливость и равенство всех перед законом в Украине", - сказано в заявлении.

По мнению представителей бизнес-ассоциаций, национализация ПриватБанка в 2016 году стала важным шагом для финансовой и макроэкономической стабильности в Украине, что поспособствовало стабильности банковской системы.

"Обеспечение макроэкономической стабильности, независимости НБУ и продолжение сотрудничества с МВФ для стабильного экономического развития Украины также должны быть нерушимыми приоритетами для всех ветвей власти", - отмечают в ассоциациях.

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