Быстро сближаем позиции: Шмыгаль встретился с директором МВФ по Европе

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с директором европейского департамента Международного валютного фонда Альфредом Каммером. Об этом премьер сообщил на своем telegram-канале.

"Быстро сближаем позиции с МВФ. Только что провели встречу с нашими международными партнерами с Фонда", – написал Денис Шмыгаль.

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По его словам, Украине удалось существенно продвинутся в выполнении своих обязательств.

"Большая благодарность Альфреду Каммеру и МВФ за диалог", – отметил премьер.

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Крепкие партнерские отношения с МВФ – залог долгосрочной стабильности Украины, уверен Шмыгаль.

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Роман Брыль

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