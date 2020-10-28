Быстро сближаем позиции: Шмыгаль встретился с директором МВФ по Европе
28.10.2020, 19:56
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с директором европейского департамента Международного валютного фонда Альфредом Каммером. Об этом премьер сообщил на своем telegram-канале.
"Быстро сближаем позиции с МВФ. Только что провели встречу с нашими международными партнерами с Фонда", – написал Денис Шмыгаль.
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По его словам, Украине удалось существенно продвинутся в выполнении своих обязательств.
"Большая благодарность Альфреду Каммеру и МВФ за диалог", – отметил премьер.
Крепкие партнерские отношения с МВФ – залог долгосрочной стабильности Украины, уверен Шмыгаль.
- 11 июня 2020-го МВФ обнародовал текст меморандума с украинским правительством, а 12 июня Украина получила первый транш на $2,1 млрд по новой 18-месячной программе stand-by ($5 млрд). В Минфине ожидают до конца года получение остальных запланированных траншей.
- 20 октября, выступая в парламенте, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит сотрудничество со своими главными кредиторами – МВФ, Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития.
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