Кабмин назначил ответственных за выполнение программы и переговоры с МВФ

Кабинет министров создал межведомственную рабочую группу по вопросам координации переговорного процесса с Международным валютным фондом (МВФ). Соответствующее решение принято на заседании 21 октября.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, межведомственная рабочая группа создана для выполнения обязательств украинской стороны в рамках программы "Стенд-бай".

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Главой группы станет правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

В состав группы со стороны Минфина также войдут:

– заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук (заместитель председателя группы);

– советник министра финансов Юлия Пашко;

– начальник отдела сотрудничества с МВФ Управления международного сотрудничества Министерства финансов Дмитрий Манцуров (секретарь рабочей группы).

"Украина выполняет структурные маяки в рамках совместной с МВФ программы "Стенд-бай", – отметил заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.

Среди этих маяков он назвал принятие Плана по сокращению NPL государственных банков, а также упрощение процедуры смены поставщиков газа для бытовых потребителей.

Также, по словам Драганчука, в сентябре было принято законодательство для работы ГНС и Гостаможслужбы в качестве единого юридического лица. НКРЭКУ приняла решение об установлении тарифов на отопление, а органы местного самоуправления почти завершили устанавливать свои тарифы, отметил он.

11 июня 2020-го МВФ обнародовал текст меморандума с украинским правительством, а 12 июня Украина получила первый транш на $2,1 млрд по новой 18-месячной программе stand-by ($5 млрд). В Минфине ожидают до конца года получение остальных запланированных траншей.

Позднее в МВФ отказались комментировать прогресс Украины по выполнению условий этой программы. Аналитики считают, что прогресс с МВФ зависит от ситуации с влиянием властей на НАБУ и САП. Кроме того, Украина может потерять шанс на транш МВФ до конца этого года из-за скандала в НБУ. Подробнее об этом читайте тут.

20 октября, выступая в парламенте, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит сотрудничество со своими главными кредиторами – МВФ, Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития.

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Юрий Тарасовский

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