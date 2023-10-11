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Бюджет-2024. Депутаты подали поправки на дополнительную сумму 12,5 трлн грн

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2023, 11:02
Бюджет-2024. Депутаты подали поправки на дополнительную сумму 12,5 трлн грн - Фото
Фото: пресс-служба Верховной Рады

Депутаты Верховной Рады подали к проекту государственного бюджета на 2024 год 1620 поправок на общую дополнительную сумму 12,5 трлн грн, сообщила глава бюджетного комитета Роксолана Подласа в Facebook.

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"В 2022 году депутаты были гораздо скромнее. К государственному бюджету на 2023 год было подано 1270 предложений на общую сумму 3,7 трлн грн", — написала Подласа.

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Она считает, что это означает окончательное возвращение политики в Верховную Раду, несмотря на войну.

"Учесть все эти желания народных депутатов невозможно, потому что реалистически внутренние ресурсы (все возможные поступления), ОВГЗ и помощь партнеров составляют максимум 3,96 трлн грн на год и они уже распределены Минфином на расходы в проекте бюджета", — сказал он.

Депутат Ярослав Железняк из финансового комитета Рады сказал, что в предыдущие годы количество поправок бывало и больше.

"Даже при нашей каденции вносили по 2000-3000 правок в бюджет в десятки раз больше самого бюджета. Поэтому 1620 правок на 12,5 трлн грн это даже меньше медианы", — написал он в Telegram.

На прошлой пленарной неделе Верховная Рада более 11 часов подряд рассматривала 1032 поправки к законопроекту об увеличении бюджета-2023 на 300 млрд грн; а затем зашла в рассмотрение законопроекта об изъятии "военного" НДФЛ из местных бюджетов, там 910 поправок.

Андрей Водяный
верховная радазаконопроектРоксолана Пидласабюджет-2024
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