Бюджет-2024. Депутати подали поправки на додаткову суму 12,5 трлн грн
Депутати Верховної Ради подали до проєкту державного бюджету на 2024 рік 1620 поправок на загальну додаткову суму 12,5 трлн грн, повідомила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа в Facebook.
"У 2022 депутати були набагато скромніші. До державного бюджету на 2023 рік були подано 1270 пропозицій на загальну суму 3,7 трлн грн", – написала Підласа.
Вона вважає, що це означає остаточне повернення політики в Верховну Раду, попри війну.
"Врахувати всі ці бажання народних депутатів неможливо, тому що реалістично внутрішні ресурси (усі можливі надходження), ОВДП і допомога партнерів становлять максимум 3,96 трлн грн на рік і вони вже розподілені Мінфіном на видатки в проєкті бюджету", – сказала вона.
Депутат Ярослав Железняк з фінансового комітету Ради сказав, що у попередні роки кількість поправок бувала й більшою.
"Навіть за нашої каденції вносили по 2000-3000 правок до бюджету в десятки раз більше самого бюджету. Тому 1620 правок на 12,5 трлн грн це навіть менше медіани", – написав він у Telegram.
Минулого пленарного тижня Верховна Рада понад 11 годин підряд розглядала 1032 поправки до законопроєкту про збільшення бюджету-2023 на 300 млрд грн; а потім зайшла в розгляд законопроєкту про вилучення "військового" ПДФО з місцевих бюджетів, там 910 поправок.
- Кабінет міністрів заклав у проєкт державного бюджету на 2024 рік доходи за загальним фондом в розмірі 1,56 трлн грн, видатки – 3,11 трлн грн.
Коментарі