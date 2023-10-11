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Бюджет-2024. Депутати подали поправки на додаткову суму 12,5 трлн грн

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11.10.2023, 11:02
Бюджет-2024. Депутати подали поправки на додаткову суму 12,5 трлн грн - Фото
Фото: пресслужба Верховної Ради

Депутати Верховної Ради подали до проєкту державного бюджету на 2024 рік 1620 поправок на загальну додаткову суму 12,5 трлн грн, повідомила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа в Facebook.

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"У 2022 депутати були набагато скромніші. До державного бюджету на 2023 рік були подано 1270 пропозицій на загальну суму 3,7 трлн грн", – написала Підласа.

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Вона вважає, що це означає остаточне повернення політики в Верховну Раду, попри війну.

"Врахувати всі ці бажання народних депутатів неможливо, тому що реалістично внутрішні ресурси (усі можливі надходження), ОВДП і допомога партнерів становлять максимум 3,96 трлн грн на рік і вони вже розподілені Мінфіном на видатки в проєкті бюджету", – сказала вона.

Депутат Ярослав Железняк з фінансового комітету Ради сказав, що у попередні роки кількість поправок бувала й більшою.

"Навіть за нашої каденції вносили по 2000-3000 правок до бюджету в десятки раз більше самого бюджету. Тому 1620 правок на 12,5 трлн грн це навіть менше медіани", – написав він у Telegram.

Минулого пленарного тижня Верховна Рада понад 11 годин підряд розглядала 1032 поправки до законопроєкту про збільшення бюджету-2023 на 300 млрд грн; а потім зайшла в розгляд законопроєкту про вилучення "військового" ПДФО з місцевих бюджетів, там 910 поправок.

Андрій Водяний
Верховна РадазаконопроєктРоксолана Підласабюджет-2024
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