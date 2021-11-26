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Бюро экономической безопасности получило здание

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2021, 17:02
Бюро экономической безопасности получило здание - Фото
Вадим Мельник (фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Кабинет министров Украины выделил для Бюро экономической безопасности (БЭБ) здание из сферы управления Государственной налоговой службы, говорится в распоряжении правительства.

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Согласно распоряжению Кабмина №1508 от 24 ноября, правительство передало БЭБ здание в Киеве по улице Шолуденко, 31 общей площадью 7682,6 квадратных метров.

Центральный аппарат БЭБ сформирован более чем на 30% его граничной кадровой численности.

Создание Бюро – одно из условий сотрудничества с международными кредиторами и многолетняя просьба бизнеса: БЭБ задумывался как аналитический, а не силовой орган, что в теории должно сократить количество "маски-шоу" – визитов силовиков к предпринимателям. Ведомство будет координировать Минфин. Согласно закону, штат Бюро не должен превышать 4000 сотрудников. Должностной оклад для сотрудников со специальным званием установлен на уровне не ниже 20 прожиточных минимумов (43 780 грн).

 

Наталия Фреик
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Бюро экономической безопасности БЭБ
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