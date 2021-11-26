Бюро экономической безопасности получило здание
26.11.2021, 17:02
Вадим Мельник (фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)
Кабинет министров Украины выделил для Бюро экономической безопасности (БЭБ) здание из сферы управления Государственной налоговой службы, говорится в распоряжении правительства.
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Согласно распоряжению Кабмина №1508 от 24 ноября, правительство передало БЭБ здание в Киеве по улице Шолуденко, 31 общей площадью 7682,6 квадратных метров.
Центральный аппарат БЭБ сформирован более чем на 30% его граничной кадровой численности.
Создание Бюро – одно из условий сотрудничества с международными кредиторами и многолетняя просьба бизнеса: БЭБ задумывался как аналитический, а не силовой орган, что в теории должно сократить количество "маски-шоу" – визитов силовиков к предпринимателям. Ведомство будет координировать Минфин. Согласно закону, штат Бюро не должен превышать 4000 сотрудников. Должностной оклад для сотрудников со специальным званием установлен на уровне не ниже 20 прожиточных минимумов (43 780 грн).
- Верховная Рада приняла законопроект о создании БЭБ в январе 2021 года, в марте документ завизировал президент Владимир Зеленский. 16 июня был объявлен конкурс на директора БЭБ. На него подалось около 50 кандидатов. Вадима Мельника назначили главой БЭБ 20 августа. Совет общественного контроля за БЭБ сформирован 12 сентября.
- 18 ноября Мельник заявил, что первыми делами БЭБ будут расследования в государственном секторе, в том числе дела Укрзализныци и Государственной продовольственно-зерновой корпорации.
- 24 ноября Кабинет министров выдал распоряжение №1493-р об официальном начале работы БЭБ.
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